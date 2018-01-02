فَهْرَسْ المَوَاضِيعْ المُمَيَّزة لمُجتَمَعْ اللَّمَّة العَامّْ .. ~

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية السلام لكل رواد هذا المنتدى الذي ما هو إلا مجتمع مصغر

من مجتمع منتديات اللمة الجزائرية

سيحتضن هدا الموضوع افكاركم ومواضيعكم النيرة

والمميزة

واقلامكم

المبدعة

سيحضى كل موضوع مميز بــختم خاص

بالتميز

وسيدرج الموضوع ضمن هذا الفهرس

كذلك سيحضى كل

المميزين

من الأعضاء على ميزات أخرى:

- التميز لـ 03 مرات = 150 نقطة شرفية

- التميز لـ 06 مرات =

كذلك الردود المميزة والمتابعة لهذا المجتمع العام ستحضى بميزات:

معايير التميز:

*الحصرية لمنتدى اللمة الجزائرية

* الأسلـوب المعتمد في الطرح

* المغـزى من الموضوع (مفيد وهادف)

بالتوفيق للجميع

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