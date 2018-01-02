فَهْرَسْ المَوَاضِيعْ المُمَيَّزة لمُجتَمَعْ اللَّمَّة العَامّْ .. ~|

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لاريمان

لاريمان

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
1,571
الإعجابات
3,534
النقاط
121
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية السلام لكل رواد هذا المنتدى الذي ما هو إلا مجتمع مصغر
من مجتمع منتديات اللمة الجزائرية

سيحتضن هدا الموضوع افكاركم ومواضيعكم النيرة والمميزة واقلامكم المبدعة

سيحضى كل موضوع مميز بــختم خاص بالتميز

وسيدرج الموضوع ضمن هذا الفهرس

كذلك سيحضى كل المميزين من الأعضاء على ميزات أخرى:
- التميز لـ 03 مرات = 150 نقطة شرفية

- التميز لـ 06 مرات =


كذلك الردود المميزة والمتابعة لهذا المجتمع العام ستحضى بميزات:
- -

معايير التميز:
*الحصرية لمنتدى اللمة الجزائرية
* الأسلـوب المعتمد في الطرح
* المغـزى من الموضوع (مفيد وهادف)

بالتوفيق للجميع
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,196
الإعجابات
58,740
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#2
مواضيع شهر جانفي+فيفري

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تعالَ (ي) لنُفكّر معًا في حياتِنا ^^
@لؤلؤة قسنطينة
تأملات في توقعات
@لاريمان

سلسلة مدرسية .. طفولة و مراهقة ?
@الصحافية الساخرة

رجاءا أشتري هته السلعة لوجه الله
@الامين محمد

لم تعد كما كانت من قبل ...
@الصحافية الساخرة

عندي زوجتين من هي الأحسن حسب رأيكم
@الامين محمد
 
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