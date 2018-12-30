فَهْرَسْ المَوَاضِيعْ المُمَيَّزة لمُجتَمَعْ اللَّمَّة العَامّْ .. ~((2019))

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,841
الإعجابات
22,444
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية السلام لكل رواد هذا المنتدى الذي ما هو إلا مجتمع مصغر
من مجتمع منتديات اللمة الجزائرية

سيحتضن هدا الموضوع افكاركم ومواضيعكم النيرة والمميزة واقلامكم المبدعة

سيحضى كل موضوع مميز

بــختم خاص بالتميز



وسيدرج الموضوع ضمن هذا الفهرس

كذلك سيحضى كل المميزون من الأعضاء على ميزات أخرى:
- التميز لـ 03 مرات = 150 نقطة شرفية


- أيضا التميز لـ 06 مرات = وسام التميز بالمنتدى العام





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كذلك الردود المميزة والمتابعة لهذا المجتمع العام ستحضى بميزات:
- -

معايير التميز:
*الحصرية لمنتدى اللمة الجزائرية
* الأسلـوب المعتمد في الطرح
* المغـزى من الموضوع (مفيد وهادف)
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بالتوفيق للجميع
 
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