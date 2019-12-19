ضوابط و قونين قسم الميديا

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 11,331
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
ـ ضوابط و قوانين قسم الميديا
- يمنع وضع فيديوهات مسيئة أو فيها تطاول على ذات الله تعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على المقدسات الإسلامية.
- يمنع وضع فيديوهات التي تدعو الى التخريب او الإعتداء واستعمال العنف والقتل والترويع والتحريض لما يهدد الأمن والإستقرار للوطن والأمة الإسلامية.
- يمنع التعرض بالإساءة لعلماء الدين والفقهاء والدعاة بسوء وغيبة أو نميمة أو قذف.
- في حال وضع فيديو تعليمي او شرح برنامج او شئ من هذا قبيل يتوجب ان يضع شرحا مكتوبا أولا ثم يضع الفيديو في الاخير
- يمنع وضع فيديوهات تحتوي إساءة أو غزل أو ألفاظ مهينة أو خروج عن الاعراف و الحياء العام
- يجب أن تكون الفيديوهات ذات قيمه في الطرح
- يجب أن يراعى عند نشر الفيديوهات تصنيفات واختصاصات كل قسم فالموضوع ذا التوجه الديني يوضع في قسم الاسلاميات و ذو المحتوى الرياضي يوضع في قسم ميديا الرياضة و هكذا في باقي الاقسام
- تجنب الإساءة اللفظية والإهانة والتجريح.
- يمنع نشر المواضيع والمشاركات التي تحتوي على فيديوهات مفزعة ومرعبة. كفيديوهات القتل أو التعذيب.
- يمنع نشر محتوى روابط ضارة القصد منها إلحاق الضرر بأجهزة الأعضاء. او باللمة
- يمنع وضع فيديوهات تحتوي تعليم الإختراق، والتجسس والقرصنة، وفك التشفير، والتحايل ونزع الحقوق وما تبعها من برامج وأدوات.
- يمنع وضع فيديوهات التي تحتوي على نشر مواضيع الغناء
- يمنع وضع فيديوهات النساء المتبرجات
- يمنع الاشهار المباشر للقنوات الخاصة او العامة
- يمنع نشر الفيديوهات ذات التوجه السياسي للاحزاب او الجمعيات
- يمنع نشر فيديوهات مشاهير الاباحية او الذين تورطوا في العداء للاسلام
إدارة اللمة الجزائرية