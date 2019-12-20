مشاركتي في أمهات و آباء للبيع

مشـــــاركتي للمسابقةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهقال تعالى : وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرامنذ أيام وفي أثناء مشاهدتي لأخبار وطننا الحبيب في التلفزة,,,,,,,,,,, شدني تقرير بثته عن زيارة لدور العجزة ,,,,,وبعد رؤيتي لوجوه نزيلات الدار ,,,,,,,اكتشفت كم الحزن و الحسرة والمرارة التي تحس بها أمهاتنا الغاليات هناك ,,,, ولكم كان مشهد الأمهات مؤثرا و مفجعا للقلب وهن يشتكين ظلم أولادهن و حرمانهن من شيخوخة كريمة في كنف أسرة ,,,,,,,,,,,,,والموت براحة على بيت لطالما بنوه بشق الأنفس ,,,,,,وبذلوا فيه النفس والنفيس من اجل حياة طيبة لأولادهم و هم يصرخون ,,,,,,,,,,,,,صرخة مدوية حفرت في عقلي و قلبي ,,,,,,,,,,,,,,,,والله لن نسامحهموهم يذرفون دموعا حارة ,,,,,,,ليس أحر منها إلا لهيب الألم والحسرة التي يشعرون بهاهي قصص اغرب من الخيال التي قصوها ,,,,,لكنها للأسف حقيقة مرة وللأسف الظاهرة في انتشار ,,,,,تترك خلفهامئات التساؤلات ,,,,,,,,,,,,للأسف لم الق لها إجابة شافية وكافيةترى ماالذي يجعل ولدا بعدما اشتد عوده وأينع على حساب أب أو أم كافحا من اجله أن يجازي والديه بمثل هذا الجزاء هل جفت معالم الوفاء لهذا الحد هل فقد الأبناء أدنى القيم الإسلامية , وهل هذا ما يستحقه الآباء مقابل تربيتهم و رعايتهم وهل هذا ماتستحقه الام مقابل حملها تسعة أشهر وتحملها المرض و هل هذا ما يستحقه ال,,,و لا أريد أن أبين هنا فضل الوالدين في الإسلام ,,,,,,,,,,,,فالأمر يعرفه القاصي والداني هل للزوجة دخل في المصير الذي يلاقيه الآباء ,,,,,,,,,لكونها لا تحتمل وجود أب أو أم الزوج في حياتها ,,,,,,, هل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية من ضيق في المسكن و عدم وجود دخل ثابت للابن ساهم في هذه الظاهرةهل الآفات الاجتماعية كتعاطي الخمر والمخدرات تفسر هذه الظلمهل بلوغ الابن أعلى المراتب يجعله يخجل بأمه الأمية أو أبيه وبالتالي يتخلص منهماهل ,,,,,,,,,,وهل ,,,,,,,,,,,,,,,,وهلحسبنا الله ونعم الوكيلبكل صراحة ما هو رأيكم في هذه الظاهرة و ما هي أسبابهاماذا لو طلبت منكم زوجاتكم وضع أمهاتكم أو إبائكم في دور العجزةكيف تنظرون للشخص الذي يقوم بهكذا سلوكما هو العلاج الذي تقترحونه للتخلص منهااليكم بعض الصور الفضيعة و المؤلمة في دور العجزةتقبلوا تحياتي