من يضربون الاطفال

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
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إنضم
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المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
وقفه لمن يضربون الاطفال

حينما تضرب طفل وتبرر ذلك انا أأدبه
انا ابعده عن السلوك الخاطئ
انا انا انا...
للاسف ليس لك مبرر
و تذكر قوله تعالى (يد الله فوق ايديهم)

حينما تضرب طفل لم يبلغ سن الرشد عليك بدفع كفاره

حينما تضرب طفل و يبكي فإن ملائكة السماء تغضب عليك لان الاطفال احباب الله

حينما تضرب طفل يسجل الله عليك مئة سيئه و يمحوو مئة حسنه

حينما تدعووو الله و تبذل اقصى جهودك في العباده راجيا الاجابه من الله و لم تجاب .. فتذكر قسوتك على من هم اصغر و اضعف منك فيرد الله دعائك

حينما تضرب طفل فهذا يعني انك تعاني من مرض نفسي او احقاد متراكمه و تحاول اظهار قوتك ع الاطفال

حينما تضرب طفل و تدخل قلبه الخوف و الحزن فإنك تغضب الله و رسوله فتلعنك الملائكه

حينما تقسوو عليك الايام او يتسلط عليك احدهم و يقسووو و يجرح لا تحزن و لا تتعجب لان كما تدين تدان هذا نتاج ما فعلته في احباب الله

حينما تضرب طفل و تخرج شحناتك السالبه و احقادك المريعه لا تنسى اخراج الكفاره و الاستغفار عما فعلت

حينما تضرب طفل تذكر هل تقبل من احدهم ضربك ؟؟ لو ضربت من احدهم اياً كان ستقول لما لا يتفاهم لما ينزل من قيمتي و تخاصمه و تظهر جميع عيوب هذا الشخص و تستنكر منه .. و في المقابل تطبق فعلك الشنيع ع الاطفال

ضرب الاطفال يجلب لك النحوسه و الحظ السيء و عدم التوفيق في جميع امورك

هناك جوانب صغيره في حياتنا نتجاهلها و نتهاون فيها و تكون سبب في تعاستنا و عدم التوفيق من الله

تذكر عبارة من افرح طفل افرح الله ورسوله
=<{[ نصائح ]}>=

📝[ نصائح في التربية ]

( أنت كبير... )
( أنت بطل... )
( أنت صادق... )
( أنت متميز... )
( أنت ذكي... )
( أنت رااائع... )
أكثروا من هذه الألفاظ على مسامع أطفالكم.

📝[ نصائح في التربية ]

تقليد طفلكم لكم أثناء الصلاة والسجود معكم، سلوك كافئوه عليه بالاحتضان أولا، وبالقبلة ثانيا، وبالثناء والتشجيع ثالثا.

📝[ نصائح في التربية ]

اغرسوا في أطفالكم حب التسامح، كأن تقولوا لهم عند الخطأ:
( سامحتك )،
أو تقولوا له :
( سامحني ) لأني لم أجلس معك اليوم وألعب.

📝[ نصائح في التربية ]

احذروا كل الحذر من إفراغ شحنات الغضب والتوتر لديكم على أطفالكم بالصراخ أو الضرب أو النظرات الحادة .

📝[ نصائح في التربية ]

لا تتحدثوا عن أخطاء أطفالكم أمام الغير، وخاصة أمامهم، وبالأخص على سبيل النكتة أو الضحك، حتى لو أظهر لكم الطفل سروره بذلك .

📝[ نصائح في التربية ]

إذا لم يرى الطفل من والديه التزاما بالصلاة، والاستيقاظ لصلاة الفجر وذهاب الأب لصلاة الجماعة في المسجد فلن يعتاد عليها .

📝[ نصائح في التربية ]

عند اصطحاب أطفالكم للمدرسة، لا تتذمروا أو تتأففوا، فهناك من يحمل طفله الشهيد لدفنه، فاحمدوا الله على ما أنتم فيه من النعم ! .

📝[ نصائح في التربية ]

ثقوا بأطفالكم ، بصدقهم ،
ببراءتهم ،
لا تضعوا احتمال الكذب في المقدمة، حتى لا تكونوا سببًا في كذبهم ! .

📝[ نصائح في التربية ]

امنعوا أطفالكم من قتل النمل في الشارع، أو رمي الحصى على القطط والعصافير أخبروهم بأنها من خلق الله، لا يجوز إيذائها دون سبب ! .

📝[ نصائح في التربية ]

مشاعر الطفلة دائما بحاجة إلى تغذية روحية بالاحتضان تزيد عن حاجة الطفل، وذلك لا ينفي ضرورة احتضان الطفل وتقبيله. ===============

معلومة :

قراءة سورة الناس منفردة قبل الشروع في الصلوات المفروضة يبعد عنك الوسواس ويقلل عنك التفكير أثناء الصلاة وبالتالي يساعد على التركيز والخشوع في الصلاة .. O<3
طبتم وطابت أيامكم بكل خير
ونسأكم الدعاء على من نشر
 
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