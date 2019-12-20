من يضربون الاطفال

HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
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- ذكر
وقفه لمن يضربون الاطفال
حينما تضرب طفل وتبرر ذلك انا أأدبه
انا ابعده عن السلوك الخاطئ
انا انا انا...
للاسف ليس لك مبرر
و تذكر قوله تعالى (يد الله فوق ايديهم)
حينما تضرب طفل لم يبلغ سن الرشد عليك بدفع كفاره
حينما تضرب طفل و يبكي فإن ملائكة السماء تغضب عليك لان الاطفال احباب الله
حينما تضرب طفل يسجل الله عليك مئة سيئه و يمحوو مئة حسنه
حينما تدعووو الله و تبذل اقصى جهودك في العباده راجيا الاجابه من الله و لم تجاب .. فتذكر قسوتك على من هم اصغر و اضعف منك فيرد الله دعائك
حينما تضرب طفل فهذا يعني انك تعاني من مرض نفسي او احقاد متراكمه و تحاول اظهار قوتك ع الاطفال
حينما تضرب طفل و تدخل قلبه الخوف و الحزن فإنك تغضب الله و رسوله فتلعنك الملائكه
حينما تقسوو عليك الايام او يتسلط عليك احدهم و يقسووو و يجرح لا تحزن و لا تتعجب لان كما تدين تدان هذا نتاج ما فعلته في احباب الله
حينما تضرب طفل و تخرج شحناتك السالبه و احقادك المريعه لا تنسى اخراج الكفاره و الاستغفار عما فعلت
حينما تضرب طفل تذكر هل تقبل من احدهم ضربك ؟؟ لو ضربت من احدهم اياً كان ستقول لما لا يتفاهم لما ينزل من قيمتي و تخاصمه و تظهر جميع عيوب هذا الشخص و تستنكر منه .. و في المقابل تطبق فعلك الشنيع ع الاطفال
ضرب الاطفال يجلب لك النحوسه و الحظ السيء و عدم التوفيق في جميع امورك
هناك جوانب صغيره في حياتنا نتجاهلها و نتهاون فيها و تكون سبب في تعاستنا و عدم التوفيق من الله
تذكر عبارة من افرح طفل افرح الله ورسوله
=<{[ نصائح ]}>=
[ نصائح في التربية ]
( أنت كبير... )
( أنت بطل... )
( أنت صادق... )
( أنت متميز... )
( أنت ذكي... )
( أنت رااائع... )
أكثروا من هذه الألفاظ على مسامع أطفالكم.
[ نصائح في التربية ]
تقليد طفلكم لكم أثناء الصلاة والسجود معكم، سلوك كافئوه عليه بالاحتضان أولا، وبالقبلة ثانيا، وبالثناء والتشجيع ثالثا.
[ نصائح في التربية ]
اغرسوا في أطفالكم حب التسامح، كأن تقولوا لهم عند الخطأ:
( سامحتك )،
أو تقولوا له :
( سامحني ) لأني لم أجلس معك اليوم وألعب.
[ نصائح في التربية ]
احذروا كل الحذر من إفراغ شحنات الغضب والتوتر لديكم على أطفالكم بالصراخ أو الضرب أو النظرات الحادة .
[ نصائح في التربية ]
لا تتحدثوا عن أخطاء أطفالكم أمام الغير، وخاصة أمامهم، وبالأخص على سبيل النكتة أو الضحك، حتى لو أظهر لكم الطفل سروره بذلك .
[ نصائح في التربية ]
إذا لم يرى الطفل من والديه التزاما بالصلاة، والاستيقاظ لصلاة الفجر وذهاب الأب لصلاة الجماعة في المسجد فلن يعتاد عليها .
[ نصائح في التربية ]
عند اصطحاب أطفالكم للمدرسة، لا تتذمروا أو تتأففوا، فهناك من يحمل طفله الشهيد لدفنه، فاحمدوا الله على ما أنتم فيه من النعم ! .
[ نصائح في التربية ]
ثقوا بأطفالكم ، بصدقهم ،
ببراءتهم ،
لا تضعوا احتمال الكذب في المقدمة، حتى لا تكونوا سببًا في كذبهم ! .
[ نصائح في التربية ]
امنعوا أطفالكم من قتل النمل في الشارع، أو رمي الحصى على القطط والعصافير أخبروهم بأنها من خلق الله، لا يجوز إيذائها دون سبب ! .
[ نصائح في التربية ]
مشاعر الطفلة دائما بحاجة إلى تغذية روحية بالاحتضان تزيد عن حاجة الطفل، وذلك لا ينفي ضرورة احتضان الطفل وتقبيله. ===============
معلومة :
قراءة سورة الناس منفردة قبل الشروع في الصلوات المفروضة يبعد عنك الوسواس ويقلل عنك التفكير أثناء الصلاة وبالتالي يساعد على التركيز والخشوع في الصلاة .. O<3
طبتم وطابت أيامكم بكل خير
ونسأكم الدعاء على من نشر
حينما تضرب طفل وتبرر ذلك انا أأدبه
انا ابعده عن السلوك الخاطئ
انا انا انا...
للاسف ليس لك مبرر
و تذكر قوله تعالى (يد الله فوق ايديهم)
حينما تضرب طفل لم يبلغ سن الرشد عليك بدفع كفاره
حينما تضرب طفل و يبكي فإن ملائكة السماء تغضب عليك لان الاطفال احباب الله
حينما تضرب طفل يسجل الله عليك مئة سيئه و يمحوو مئة حسنه
حينما تدعووو الله و تبذل اقصى جهودك في العباده راجيا الاجابه من الله و لم تجاب .. فتذكر قسوتك على من هم اصغر و اضعف منك فيرد الله دعائك
حينما تضرب طفل فهذا يعني انك تعاني من مرض نفسي او احقاد متراكمه و تحاول اظهار قوتك ع الاطفال
حينما تضرب طفل و تدخل قلبه الخوف و الحزن فإنك تغضب الله و رسوله فتلعنك الملائكه
حينما تقسوو عليك الايام او يتسلط عليك احدهم و يقسووو و يجرح لا تحزن و لا تتعجب لان كما تدين تدان هذا نتاج ما فعلته في احباب الله
حينما تضرب طفل و تخرج شحناتك السالبه و احقادك المريعه لا تنسى اخراج الكفاره و الاستغفار عما فعلت
حينما تضرب طفل تذكر هل تقبل من احدهم ضربك ؟؟ لو ضربت من احدهم اياً كان ستقول لما لا يتفاهم لما ينزل من قيمتي و تخاصمه و تظهر جميع عيوب هذا الشخص و تستنكر منه .. و في المقابل تطبق فعلك الشنيع ع الاطفال
ضرب الاطفال يجلب لك النحوسه و الحظ السيء و عدم التوفيق في جميع امورك
هناك جوانب صغيره في حياتنا نتجاهلها و نتهاون فيها و تكون سبب في تعاستنا و عدم التوفيق من الله
تذكر عبارة من افرح طفل افرح الله ورسوله
=<{[ نصائح ]}>=
[ نصائح في التربية ]
( أنت كبير... )
( أنت بطل... )
( أنت صادق... )
( أنت متميز... )
( أنت ذكي... )
( أنت رااائع... )
أكثروا من هذه الألفاظ على مسامع أطفالكم.
[ نصائح في التربية ]
تقليد طفلكم لكم أثناء الصلاة والسجود معكم، سلوك كافئوه عليه بالاحتضان أولا، وبالقبلة ثانيا، وبالثناء والتشجيع ثالثا.
[ نصائح في التربية ]
اغرسوا في أطفالكم حب التسامح، كأن تقولوا لهم عند الخطأ:
( سامحتك )،
أو تقولوا له :
( سامحني ) لأني لم أجلس معك اليوم وألعب.
[ نصائح في التربية ]
احذروا كل الحذر من إفراغ شحنات الغضب والتوتر لديكم على أطفالكم بالصراخ أو الضرب أو النظرات الحادة .
[ نصائح في التربية ]
لا تتحدثوا عن أخطاء أطفالكم أمام الغير، وخاصة أمامهم، وبالأخص على سبيل النكتة أو الضحك، حتى لو أظهر لكم الطفل سروره بذلك .
[ نصائح في التربية ]
إذا لم يرى الطفل من والديه التزاما بالصلاة، والاستيقاظ لصلاة الفجر وذهاب الأب لصلاة الجماعة في المسجد فلن يعتاد عليها .
[ نصائح في التربية ]
عند اصطحاب أطفالكم للمدرسة، لا تتذمروا أو تتأففوا، فهناك من يحمل طفله الشهيد لدفنه، فاحمدوا الله على ما أنتم فيه من النعم ! .
[ نصائح في التربية ]
ثقوا بأطفالكم ، بصدقهم ،
ببراءتهم ،
لا تضعوا احتمال الكذب في المقدمة، حتى لا تكونوا سببًا في كذبهم ! .
[ نصائح في التربية ]
امنعوا أطفالكم من قتل النمل في الشارع، أو رمي الحصى على القطط والعصافير أخبروهم بأنها من خلق الله، لا يجوز إيذائها دون سبب ! .
[ نصائح في التربية ]
مشاعر الطفلة دائما بحاجة إلى تغذية روحية بالاحتضان تزيد عن حاجة الطفل، وذلك لا ينفي ضرورة احتضان الطفل وتقبيله. ===============
معلومة :
قراءة سورة الناس منفردة قبل الشروع في الصلوات المفروضة يبعد عنك الوسواس ويقلل عنك التفكير أثناء الصلاة وبالتالي يساعد على التركيز والخشوع في الصلاة .. O<3
طبتم وطابت أيامكم بكل خير
ونسأكم الدعاء على من نشر