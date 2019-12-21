كيفية سحب من الموزع الالي البريد بدون بطاقة ذهبية

Ali Mohamed ali
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم
طريقة اعداد مبلغ لسحبه بدون بطاقة ب GAB:
الطريقة يحب من الموزع الالي بدون البطاقة الذهبية
خطوة1- قم بالدخول الى تطبيق بريدي موب و اختر Transactions sans carte
خطوة2- اضغط على +
خطوة3- حدد حسابك المالي .
خطوة4- حدد المبلغ الذي تريد سحبه.
خطوة 5- حدد تاريخ صلاحية العملية.
خطوة6- اضغط على Générer.
خطوة7- يضهر لك عدد مكون من 10 ارقام يسمى برقم السحب المتلقى
خطوة8- تتلقى sms على هاتفك يحتوي على رقم سري مكون من 4 ارقام
خطوات السحب من GAB
1/ تختار السحب بدون بطاقة
2/تكتب العدد المكون من 10 ارقام اي رقم السحب المتلقى
3/تضغط على متابعة
4/تدخل الرقم السري المكون من 4 ارقام الذي تلقيته في هاتف
اخيرا يتم مباشرة منحك المبلغ الذي حددته في التطبيق
ملاحظات:
1.العمولة غدا تظهر لحد الان لا نعرف سعر العملية
2.اقصى مبلغ يمكن سحبه بهذه العملية هو 20000دج.
3.يمكن الغاء العملية من داخل التطبيق.
4.يمكن لاي شخص لا يملك حساب بريدي جاري السحب بهذه العملية
5.الرقم السري الذي تتحصل عنه ب sms يختلف عن الرقم السري للبطاقة الذهبية
6.الكود لعملية واحدة فقط (غير صالح لعدة عمليات)
7.المبلغ المحدد في العملية يسحب كله مرة واحدة
8- المبلغ الذي تحدده يجب ان يكون من مضاعفات 1000دج او 2000دج فقط و ذلك لامكانية سحبه من الموزع الالي GAB
GA
B
طريقة اعداد مبلغ لسحبه بدون بطاقة ب GAB:
الطريقة يحب من الموزع الالي بدون البطاقة الذهبية
خطوة1- قم بالدخول الى تطبيق بريدي موب و اختر Transactions sans carte
خطوة2- اضغط على +
خطوة3- حدد حسابك المالي .
خطوة4- حدد المبلغ الذي تريد سحبه.
خطوة 5- حدد تاريخ صلاحية العملية.
خطوة6- اضغط على Générer.
خطوة7- يضهر لك عدد مكون من 10 ارقام يسمى برقم السحب المتلقى
خطوة8- تتلقى sms على هاتفك يحتوي على رقم سري مكون من 4 ارقام
خطوات السحب من GAB
1/ تختار السحب بدون بطاقة
2/تكتب العدد المكون من 10 ارقام اي رقم السحب المتلقى
3/تضغط على متابعة
4/تدخل الرقم السري المكون من 4 ارقام الذي تلقيته في هاتف
اخيرا يتم مباشرة منحك المبلغ الذي حددته في التطبيق
ملاحظات:
1.العمولة غدا تظهر لحد الان لا نعرف سعر العملية
2.اقصى مبلغ يمكن سحبه بهذه العملية هو 20000دج.
3.يمكن الغاء العملية من داخل التطبيق.
4.يمكن لاي شخص لا يملك حساب بريدي جاري السحب بهذه العملية
5.الرقم السري الذي تتحصل عنه ب sms يختلف عن الرقم السري للبطاقة الذهبية
6.الكود لعملية واحدة فقط (غير صالح لعدة عمليات)
7.المبلغ المحدد في العملية يسحب كله مرة واحدة
8- المبلغ الذي تحدده يجب ان يكون من مضاعفات 1000دج او 2000دج فقط و ذلك لامكانية سحبه من الموزع الالي GAB
GA
B
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