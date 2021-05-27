سلام عليكم مرحبا اخي الزائر اتمني لك دوام الصحة والعافية
في هذا الدرس سنقوم بشرح موقع يعتبر افضل مواقع الاستثمار عبر الانترنت علي الرغم انه ليس استثمار ولكنه يعمل مثل شركات الاستثمار ,هذا الموقع غير فكره التسويق الممله ذات الارباح الضئيله وجعلها اكثر مرونه وربحا وبدون تدخل منك وبدون شراء او بيع او تسويق منتجات ولذلك اعتبره موقع استثماري ,هذا الموقع يقوم ببيع المنتجات الخاصه باكبر شركات بيع المنتجات بالعالم كشركة امازون وعلي بابا وايباي والعديد من شركات التسوق عبر الانترنت حيث يتعامل مع حوالي 2000 شركة منتجات وهؤلاء اشهرهم
وبعد البيع تاخد نسيه من الارباح او عمولة مرتجعه علي كل منتج يبيعه , الشخص الذي يبيع لك المنتجات ليس بإنسان مثلك يتعب ويمل وييأس , انما هو انسان آلي او روبوت يعمل اتوماتيك بدون تدخل منك , لقد تم برمجة هذا الروبوت بشكل غير معقول واصبح لديه القدره علي التعامل مع الازمات ومع المشكلات واصبح يجد حلولا لاي مشكله يواجهها وهذا مايسمي بالذكاء الاصطناعي , حيث يقوم الروبوت ببيع المنتجات عبر عرض المنتجات للفئه المهتمه بمجال التسوق عبر الانترنت وكل منتج يبيعه يرسل اليك نسبة الربح علي كل منتج , كل ماعليك هو فتح حساب بالشركة وتفعيل هذا الروبوت وشحنه بمبلغ 10 دولار فقط واذ لم يكن لديك المال فلا تقلق حيث ان الشركة ستمنحك 50 دولار لبدا العمل ويمكنك شحن الروبوت بهذا المبلغ وستندهش من الارباح التي تاتي اليك من كل جانب لدرجة انك لن تصدق وستقول ان هذا الموقع نصاب , اخي في الله مجال تسويق المنتجات هذا من يأتي اليك بمبالغ ضخمه , فالارباح التي ستراها هي طبيعيه لان الروبوت يبيع لك منتجات تقدر بالآف الدولارات فمن الطبيعي انت تربح مئات الدولارات حيث ستربح 10% من سعر المنتج الذي تم بيعه فإذا كان سعر المنتج مثلا بالف دولار ستربح 100 دولار وهذا الروبوت يبيع لك عشرات المنتجات اسبوعيا وستري ذلك بنفسك ,بعد انضمامك وتفعيل الروبوت بالخمسون دولار الهديه ستجمع ارباح حوالي 80$ , ستقوم بإرجاع الخمسون دولار للشركة وستقوم بسحب باقي الربح ولكن اذا اردت الاستمرار بالموقع لابد من شحن الروبوت بمبلغ 10 دولار فقط او يمكنك تشغيله من الارباح السابقه, لذا انصحك بعدم السحب وقم بشحن الروبوت من الارباح , هل هذه اسباب كافية لانضمامك ؟ ام ستدعي انه نصب وتظل تعاني من قلة المال؟
نأتي لطريقة التسجيل في الموقع وهي طريقة غاية في السهوله
طريقة التسجيل في موقع AI Marketing :
اضغط هنا للإنتقال للموقع
ستظهر لك الصفحة الرئيسية اضغط تسجيل
ستظهر لك هذه الايقونات اضغط علي ايقونة العقل البشري ولا تسجل عبر ايقونة الجيميل (هذا مهم)
ثم اضغط فتح حساب او register now كما موضح اسفل
إملأ البيانات كما هو موضح
بعد التسجيل هناك خطوة هامه لتفعيل الخمسون دولار , قم بالدخول الي الحساب واضغط علي زر القائمه واختار top up او التعبئة وهي رمز الدولار
ثم اكتب هذا الكود في هذه الخانة وهذه الخطوه مهمه حتي يتم تفعيل الخمسون دولار
34F3-NI75-AZDY-GN1J
سيخبرك انه تم تشحن حسابك ب50$
مرحبا بإنضمامك لفريق العمل سيتم تفعيل الربوت الخاص بك بعد 48 ساعه وستري الارباح
اثبات الدفع من الموقع
طريقة سحب الارباح
الموقع يوفر لك عدة طرق لسحب ارباح وكذلك الايداع
-اشهرهم بنك بايير وهو افضل بنك حيث عمولة السحب قليلة جدا واذ لم يكن لديك فكرة عن بنك بايير payeer اضغط هنا للشرح الكامل
-بنك بيرفكت موني perfectmoney واذ لم يكن لديك فكره اضغط هنا
-فيزا او ماستر كارد او مايسترو
-مي كارد
-محفظة بيتكوين
-محفظة ايثيريم
-محفظة تتر erc-20
عند وصولك للحد الادني للسحب وهو 100 دولار فقط قم باختيار طريقة الدفع واضغط اوك
اضغط هنا للإنتقال للموقع
انضم لجروب الواتس من هنا
في هذا الدرس سنقوم بشرح موقع يعتبر افضل مواقع الاستثمار عبر الانترنت علي الرغم انه ليس استثمار ولكنه يعمل مثل شركات الاستثمار ,هذا الموقع غير فكره التسويق الممله ذات الارباح الضئيله وجعلها اكثر مرونه وربحا وبدون تدخل منك وبدون شراء او بيع او تسويق منتجات ولذلك اعتبره موقع استثماري ,هذا الموقع يقوم ببيع المنتجات الخاصه باكبر شركات بيع المنتجات بالعالم كشركة امازون وعلي بابا وايباي والعديد من شركات التسوق عبر الانترنت حيث يتعامل مع حوالي 2000 شركة منتجات وهؤلاء اشهرهم
وبعد البيع تاخد نسيه من الارباح او عمولة مرتجعه علي كل منتج يبيعه , الشخص الذي يبيع لك المنتجات ليس بإنسان مثلك يتعب ويمل وييأس , انما هو انسان آلي او روبوت يعمل اتوماتيك بدون تدخل منك , لقد تم برمجة هذا الروبوت بشكل غير معقول واصبح لديه القدره علي التعامل مع الازمات ومع المشكلات واصبح يجد حلولا لاي مشكله يواجهها وهذا مايسمي بالذكاء الاصطناعي , حيث يقوم الروبوت ببيع المنتجات عبر عرض المنتجات للفئه المهتمه بمجال التسوق عبر الانترنت وكل منتج يبيعه يرسل اليك نسبة الربح علي كل منتج , كل ماعليك هو فتح حساب بالشركة وتفعيل هذا الروبوت وشحنه بمبلغ 10 دولار فقط واذ لم يكن لديك المال فلا تقلق حيث ان الشركة ستمنحك 50 دولار لبدا العمل ويمكنك شحن الروبوت بهذا المبلغ وستندهش من الارباح التي تاتي اليك من كل جانب لدرجة انك لن تصدق وستقول ان هذا الموقع نصاب , اخي في الله مجال تسويق المنتجات هذا من يأتي اليك بمبالغ ضخمه , فالارباح التي ستراها هي طبيعيه لان الروبوت يبيع لك منتجات تقدر بالآف الدولارات فمن الطبيعي انت تربح مئات الدولارات حيث ستربح 10% من سعر المنتج الذي تم بيعه فإذا كان سعر المنتج مثلا بالف دولار ستربح 100 دولار وهذا الروبوت يبيع لك عشرات المنتجات اسبوعيا وستري ذلك بنفسك ,بعد انضمامك وتفعيل الروبوت بالخمسون دولار الهديه ستجمع ارباح حوالي 80$ , ستقوم بإرجاع الخمسون دولار للشركة وستقوم بسحب باقي الربح ولكن اذا اردت الاستمرار بالموقع لابد من شحن الروبوت بمبلغ 10 دولار فقط او يمكنك تشغيله من الارباح السابقه, لذا انصحك بعدم السحب وقم بشحن الروبوت من الارباح , هل هذه اسباب كافية لانضمامك ؟ ام ستدعي انه نصب وتظل تعاني من قلة المال؟
نأتي لطريقة التسجيل في الموقع وهي طريقة غاية في السهوله
طريقة التسجيل في موقع AI Marketing :
اضغط هنا للإنتقال للموقع
ستظهر لك الصفحة الرئيسية اضغط تسجيل
ستظهر لك هذه الايقونات اضغط علي ايقونة العقل البشري ولا تسجل عبر ايقونة الجيميل (هذا مهم)
ثم اضغط فتح حساب او register now كما موضح اسفل
إملأ البيانات كما هو موضح
بعد التسجيل هناك خطوة هامه لتفعيل الخمسون دولار , قم بالدخول الي الحساب واضغط علي زر القائمه واختار top up او التعبئة وهي رمز الدولار
ثم اكتب هذا الكود في هذه الخانة وهذه الخطوه مهمه حتي يتم تفعيل الخمسون دولار
34F3-NI75-AZDY-GN1J
سيخبرك انه تم تشحن حسابك ب50$
مرحبا بإنضمامك لفريق العمل سيتم تفعيل الربوت الخاص بك بعد 48 ساعه وستري الارباح
اثبات الدفع من الموقع
طريقة سحب الارباح
الموقع يوفر لك عدة طرق لسحب ارباح وكذلك الايداع
-اشهرهم بنك بايير وهو افضل بنك حيث عمولة السحب قليلة جدا واذ لم يكن لديك فكرة عن بنك بايير payeer اضغط هنا للشرح الكامل
-بنك بيرفكت موني perfectmoney واذ لم يكن لديك فكره اضغط هنا
-فيزا او ماستر كارد او مايسترو
-مي كارد
-محفظة بيتكوين
-محفظة ايثيريم
-محفظة تتر erc-20
عند وصولك للحد الادني للسحب وهو 100 دولار فقط قم باختيار طريقة الدفع واضغط اوك
اضغط هنا للإنتقال للموقع
انضم لجروب الواتس من هنا
آخر تعديل: