شاهد على تاريخ اللمة الاستاذ ـ Ma$Ter

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,371
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اللمة الجزائرية
في عالم النت الذي لا يعترف بالضعيف
هذا العالم الذي يعرف تطورا رهيبا في كل لحظة
على الرغم من ذالك
استطاع منتدى اللمة تسجيل اسمه في التاريخ بأحرف من ذهب
و استطاع مواجهة كل الاعاصير و الصمود في وجهها
و استطاع الانتصار على كل الحملات التي ارادت تحطيمه و النيل منه

طبعا ماكان للمنتدى ان يعيش لولا اعضاءه الذين ساهموا بالغالي و النفيس
في صراع البقاء
من الاعضاء من غاب عنا الى الابد و منهم من فضل الانسحاب
و منهم الذين مازالو على الدرب سائرون

شموع تنير لنا الطريق بخبرتهم و بأفكارهم و بإسهاماتهم
هم تارخ اللمة الباقي بيننا و هم بركتنا و تيجاننا

أحبتي نريد من خلال هذا المنبر ان نستغل تواجد الكوادر و قدماء اللمة
ليسجلوا لنا تاريخا عزيزا علينا و نكتشف بعض الجوانب الغائبة عنا

اللمة انطلقت في 2005 غاب جل جنودها و بقي معنا بعضا من المحاربين القدامى
و احد هؤلاء المحاربين الاخ و الاستاذ

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Ma$Ter
طاقم المراقبين
:: مراقب عام :: · من تبسة 12
إنضم 25 سبتمبر 2007

يااااه 2007
تستحق يا أستاذي ان نضع على صدرك وسام المحارب القديم

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احبتي أليكم الاستاذ Ma$Ter كتاب مفتوح يسجل تواريخ اللمة بل عايشها بلحظاتها
نسأله أسئلة حول حال اللمة حينها
@Ma$Ter
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اول سؤال أستاذي الغالي
ـ حكيلنا عن أجواء اللمة في سنة 2007 هل كانت الاجواء عائلية ممتعة و هل كان
جو من التأخي و كيف استطعتم لَم كل الاطياف المختلفة فكريا و ثقافيا


 
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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,371
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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Twinkle Stars

Twinkle Stars

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 ديسمبر 2019
المشاركات
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النقاط
1
العمر
22
محل الإقامة
Mila
الجنس
أنثى
السلام عليكم
جيت نقرعج 👀
 
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