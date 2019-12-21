شاهد على تاريخ اللمة الاستاذ ـ Ma$Ter

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- الجزائر الحبيبة
اللمة الجزائرية
في عالم النت الذي لا يعترف بالضعيف
هذا العالم الذي يعرف تطورا رهيبا في كل لحظة
على الرغم من ذالك
استطاع منتدى اللمة تسجيل اسمه في التاريخ بأحرف من ذهب
و استطاع مواجهة كل الاعاصير و الصمود في وجهها
و استطاع الانتصار على كل الحملات التي ارادت تحطيمه و النيل منه
طبعا ماكان للمنتدى ان يعيش لولا اعضاءه الذين ساهموا بالغالي و النفيس
في صراع البقاء
من الاعضاء من غاب عنا الى الابد و منهم من فضل الانسحاب
و منهم الذين مازالو على الدرب سائرون
شموع تنير لنا الطريق بخبرتهم و بأفكارهم و بإسهاماتهم
هم تارخ اللمة الباقي بيننا و هم بركتنا و تيجاننا
أحبتي نريد من خلال هذا المنبر ان نستغل تواجد الكوادر و قدماء اللمة
ليسجلوا لنا تاريخا عزيزا علينا و نكتشف بعض الجوانب الغائبة عنا
اللمة انطلقت في 2005 غاب جل جنودها و بقي معنا بعضا من المحاربين القدامى
و احد هؤلاء المحاربين الاخ و الاستاذ
Ma$Ter
طاقم المراقبين
:: مراقب عام :: · من تبسة 12
إنضم 25 سبتمبر 2007
يااااه 2007
تستحق يا أستاذي ان نضع على صدرك وسام المحارب القديم
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احبتي أليكم الاستاذ Ma$Ter كتاب مفتوح يسجل تواريخ اللمة بل عايشها بلحظاتها
نسأله أسئلة حول حال اللمة حينها
@Ma$Ter
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اول سؤال أستاذي الغالي
ـ حكيلنا عن أجواء اللمة في سنة 2007 هل كانت الاجواء عائلية ممتعة و هل كان
جو من التأخي و كيف استطعتم لَم كل الاطياف المختلفة فكريا و ثقافيا
في عالم النت الذي لا يعترف بالضعيف
هذا العالم الذي يعرف تطورا رهيبا في كل لحظة
على الرغم من ذالك
استطاع منتدى اللمة تسجيل اسمه في التاريخ بأحرف من ذهب
و استطاع مواجهة كل الاعاصير و الصمود في وجهها
و استطاع الانتصار على كل الحملات التي ارادت تحطيمه و النيل منه
طبعا ماكان للمنتدى ان يعيش لولا اعضاءه الذين ساهموا بالغالي و النفيس
في صراع البقاء
من الاعضاء من غاب عنا الى الابد و منهم من فضل الانسحاب
و منهم الذين مازالو على الدرب سائرون
شموع تنير لنا الطريق بخبرتهم و بأفكارهم و بإسهاماتهم
هم تارخ اللمة الباقي بيننا و هم بركتنا و تيجاننا
أحبتي نريد من خلال هذا المنبر ان نستغل تواجد الكوادر و قدماء اللمة
ليسجلوا لنا تاريخا عزيزا علينا و نكتشف بعض الجوانب الغائبة عنا
اللمة انطلقت في 2005 غاب جل جنودها و بقي معنا بعضا من المحاربين القدامى
و احد هؤلاء المحاربين الاخ و الاستاذ
Ma$Ter
طاقم المراقبين
:: مراقب عام :: · من تبسة 12
إنضم 25 سبتمبر 2007
يااااه 2007
تستحق يا أستاذي ان نضع على صدرك وسام المحارب القديم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احبتي أليكم الاستاذ Ma$Ter كتاب مفتوح يسجل تواريخ اللمة بل عايشها بلحظاتها
نسأله أسئلة حول حال اللمة حينها
@Ma$Ter
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اول سؤال أستاذي الغالي
ـ حكيلنا عن أجواء اللمة في سنة 2007 هل كانت الاجواء عائلية ممتعة و هل كان
جو من التأخي و كيف استطعتم لَم كل الاطياف المختلفة فكريا و ثقافيا
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