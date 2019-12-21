شاهد على تاريخ اللمة الاستاذ ـ Ma$Ter

Ma$Ter

يااااه 2007

تستحق يا أستاذي ان نضع على صدرك وسام المحارب القديم

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احبتي أليكم الاستاذ Ma$Ter كتاب مفتوح يسجل تواريخ اللمة بل عايشها بلحظاتها

نسأله أسئلة حول حال اللمة حينها

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اول سؤال أستاذي الغالي

ـ حكيلنا عن أجواء اللمة في سنة 2007 هل كانت الاجواء عائلية ممتعة و هل كان

جو من التأخي و كيف استطعتم لَم كل الاطياف المختلفة فكريا و ثقافيا