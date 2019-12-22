السلام عليكم اعضاء اللمة كرام

اخوتي انا فتاة اكاد انهي مرحلة تعليمي الجامعية لله الحمد والمنة مشكلتي والتي قد تبدو لكم تافهة هي كالآتي لي صديقة اعرفها منذ 9 سنوات أحب لها ما أحب لنفسي وأخالها كذالك درسنا معا في المتوسط والثانوي والان في الجامعة مربط الفرس في الفترة الاخير دعوني أقول منذ بدأنا مشوارنا الجامعي وهذه آخر سنة لنا لاحظت تغيرا جذريا اصبحنا نختلف كثيرا بت احس انها تستسغرني كثيييرا من جميع النواحي بسم الله تبارم الله هي أية في الجمال انا انسانة بسيطة يقال اني جميلة لكني ارى نفسي عادية وفي بعض الأحيان أقل من العادي قد يبدو لكم اني عديمة الثقة في نفسي لكن هذا ما احسه بالنسبة لذاتي انا مقتنعة انا مسألة التبرج محرمة نقطة انتهى لا وجود لشيء يقنعني بأنه جائز وكان لصديقتي نفس الفكر إلا أنها تغيرت صارت تضع تلك المساحيق اللعينة حاولت نصحها لكنها أبت فتوقفت عن ذلك انا الان لا اعلم كيف اصبحت بالنسبة لي أكذب ان قلت لا احبها بالعكس لكن في قرارة نفسي ارى انها اصبحت تتعالى عليّ بشكل من الأشكال تقدم لي خطاب من قبل وقابلت ذلك بالرفض وهي كذلك الشيء الذي جعلني اكتب اليوم ماحدث هذا الصباح رأتنا احدى الزميلات فقامت بسؤال صديقتي ان كانت مخطوبة بغرض التقدم لها لا اعلم ما الذي حدث لي حينها انا لم احسدها والله يشهد ذلك لكن اخسست نفسي صغييييرة جدا أمامها احسست وكأنها تفوقت عني بجمالها مختصر قولي اود منكم نصيحة او دعاء على الأقل لا اود ابداااااااا أقول ابداااااا ان يتسلل الحقد إلى قلبي او ان اوضع في موضع نكر ما رزقت به من الله وحسد غيري لا اعلم ان كنت قد وضحت ما أشعر به لكن فعلا اصبحت هشة جداا ارى نفسي بدون فائدة وهي افضل مني في كل شيء صرت ارى نفسي امامها لا شيء ارجو منكم ردودا شافية

بارك الله فيكم وشكرا مسبقا