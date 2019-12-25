إعلامي يُقبّل صورة القايد صالح رحمه الله عربونا لإخلاصه

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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الإعلامي المصري صبري مشهور يعتذر مُجدّدا للقايد صالح رحمه الله،
ويعترف بملحمته البطولية ويُقبّل صورته
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في أمان الله
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الإعلامي المصري صبري مشهور يعتذر مُجدّدا للقايد صالح رحمه الله،
ويعترف بملحمته البطولية ويُقبّل صورته
************
*****
في أمان الله