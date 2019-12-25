إعلامي يُقبّل صورة القايد صالح رحمه الله عربونا لإخلاصه

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,563
النقاط
571
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الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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الإعلامي المصري صبري مشهور يعتذر مُجدّدا للقايد صالح رحمه الله،
ويعترف بملحمته البطولية ويُقبّل صورته

https://www.facebook.com/video.php?v=2658850500901717


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في أمان الله
 
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