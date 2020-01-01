xavihichem2424
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 جويلية 2016
- المشاركات
- 46
- النقاط
- 3
مسابقات التوظيف 2020
السلام عليكم متابعي وزوار منتدى اللمة الجزائرية نقدم لكم موضوع كامل يتضمن كل المسابقات لشهر جانفي 2020 ان شاؤ الله رابط المتابعة من هنا مسابقات التوظيف جانفي 2020
اعلانات التوظيف التي تم اضافتها للان
اعلان عن توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الوادي
اعلان عن توظيف بمديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية سطيف
اعلان عن توظيف المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بواقنون تيزي وزو
اعلان عن توظيف بمركز البحث في البيو تكنولوجيا قسنطينة
اعلان عن توظيف بالمديرية العامة للموارد البشرية وزارة العدل مسابقة وطنية
اعلان عن توظيف بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية العاصمة
اعلان عن توظيف بمديرية الادارة المحلية لولاية بجاية
اعلان عن توظيف بمركزالتكوين والتعليم المهنيين لولاية قالمة
اعلان عن توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين مليلة ام البواقي
اعلان عن توظيف المؤسسة الاستشفائية العمومية القديم سوق اهراس
اعلان عن توظيف بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية المعذر باتنة
اعلان عن توظيف بالديوان الوطني للخدمات الجامعية بالمدية
السلام عليكم متابعي وزوار منتدى اللمة الجزائرية نقدم لكم موضوع كامل يتضمن كل المسابقات لشهر جانفي 2020 ان شاؤ الله رابط المتابعة من هنا مسابقات التوظيف جانفي 2020
اعلانات التوظيف التي تم اضافتها للان
اعلان عن توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الوادي
اعلان عن توظيف بمديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية سطيف
اعلان عن توظيف المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بواقنون تيزي وزو
اعلان عن توظيف بمركز البحث في البيو تكنولوجيا قسنطينة
اعلان عن توظيف بالمديرية العامة للموارد البشرية وزارة العدل مسابقة وطنية
اعلان عن توظيف بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية العاصمة
اعلان عن توظيف بمديرية الادارة المحلية لولاية بجاية
اعلان عن توظيف بمركزالتكوين والتعليم المهنيين لولاية قالمة
اعلان عن توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين مليلة ام البواقي
اعلان عن توظيف المؤسسة الاستشفائية العمومية القديم سوق اهراس
اعلان عن توظيف بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية المعذر باتنة
اعلان عن توظيف بالديوان الوطني للخدمات الجامعية بالمدية