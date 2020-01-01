مسابقات التوظيف جانفي 2020

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xavihichem2424

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جويلية 2016
المشاركات
46
النقاط
3
مسابقات التوظيف 2020
السلام عليكم متابعي وزوار منتدى اللمة الجزائرية نقدم لكم موضوع كامل يتضمن كل المسابقات لشهر جانفي 2020 ان شاؤ الله رابط المتابعة من هنا مسابقات التوظيف جانفي 2020
اعلانات التوظيف التي تم اضافتها للان
اعلان عن توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الوادي

اعلان عن توظيف بمديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية سطيف

اعلان عن توظيف المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بواقنون تيزي وزو

اعلان عن توظيف بمركز البحث في البيو تكنولوجيا قسنطينة

اعلان عن توظيف بالمديرية العامة للموارد البشرية وزارة العدل مسابقة وطنية

اعلان عن توظيف بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية العاصمة

اعلان عن توظيف بمديرية الادارة المحلية لولاية بجاية

اعلان عن توظيف بمركزالتكوين والتعليم المهنيين لولاية قالمة

اعلان عن توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين مليلة ام البواقي

اعلان عن توظيف المؤسسة الاستشفائية العمومية القديم سوق اهراس

اعلان عن توظيف بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية المعذر باتنة

اعلان عن توظيف بالديوان الوطني للخدمات الجامعية بالمدية
 
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