فهرس الموآضيع المميّزة لمنتدى الرسم 2020

Yasmina zahra
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طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 6,864
- النقاط
- 2,601
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
تحية طيبّة لكل روّاد منتدى "الرسم"
تكريمًا لجهود كل الإخوة والأخوآت الذين سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركن
إرتأينا فتح هذا الموضوع والذي سيكون بمثابة مَرجع وفهرس لجميع مشآركآت الأعضآء المميزة و التي سيتم ختمها بختم التميز
وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
بعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسام
في إنتظار مشاركاتكم .............
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