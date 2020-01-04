فهرس الموآضيع المميّزة لمنتدى الرسم 2020

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تحية طيبّة لكل روّاد منتدى "الرسم"تكريمًا لجهود كل الإخوة والأخوآت الذين سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركنإرتأينا فتح هذا الموضوع والذي سيكون بمثابة مَرجع وفهرس لجميع مشآركآت الأعضآء المميزة و التي سيتم ختمها بختم التميزوكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصريبعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسامفي إنتظار مشاركاتكم .............