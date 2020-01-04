فهرس الموآضيع المميّزة لمنتدى الرسم 2020

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Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,864
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
فاصل-الذكرى-1(1).gif




تحية طيبّة لكل روّاد منتدى "الرسم"
تكريمًا لجهود كل الإخوة والأخوآت الذين سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركن
إرتأينا فتح هذا الموضوع والذي سيكون بمثابة مَرجع وفهرس لجميع مشآركآت الأعضآء المميزة و التي سيتم ختمها بختم التميز


الرسم.gif


وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
بعد فترة سنقوم بمنحه هذا الوسام

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في إنتظار مشاركاتكم .............





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فهرس الموآضيع المميّزة لمنتدى الرسم
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Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,864
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
آخر تعديل:
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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