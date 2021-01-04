فهرس التميّز لمنتدى التصميم لسنة 2021

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Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,404
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى




بسملة-فتوشوب.gif











تحيّة طيبّة لكل روّاد منتدى الرسم

تكريمًا لجهود كل الإخوة والأخوآت الذين سآهموا معنآ في إثرآء هذآ الركن

إرتأينا فتح هذا الموضوع والذي سيكون بمثابة مَرجع وفهرس لجميع مشآركآت الأعضآء المميزة

والتي ستختم بختم التميز :



التصميم-ختم.gif















وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
سنقوم بتكريمه في نهاية السنة بهذا الوسام




1545053486617.png









بالتوفيق للجميع.....





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فهرس التميّز لمنتدى التصميم لسنة 2020



بسملة-فتوشوب-2.gif



 
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