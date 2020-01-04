ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
- إنضم
- 16 جوان 2009
- المشاركات
- 8,782
- النقاط
- 1,951
- محل الإقامة
- اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء اللمة الكرام وطبعا عضواته المحترمات نورتم القسم
الأكيد أجدكم قد إستغربتم عنوان موضوعي هذا
خير خلف ....لخير سلف ......ميراث اللمة
توالت أجيال وأعضاء وعضوات غادرونا وآخرون لا يزالون وإندمج الجدد مع القدماء مع الزوار وغيره وهذا حال المنتديات ولكن دعونا نفعل الآتي
الميراث منا من ورث طباع عن أهله ...يقال هذا الشبل من ذاك الأسد بمعنى نجد الولد قد ورث طباع والده أو البنت ترث طباع أمها مع البقاء على شخصيتها اذن فهمتم موضوعي
الاكيد ومع تعاملكم مع اعضاء غادرونا واعضاء هنا عرفتم طباعهم وتفكيرهم وأسلوبهم دعونا نكون خير خلف لخير سلف
ماذا اكتسبت من عضو معين ....أو اي طبع تريد أن ترثه منه ؟!
لا أتحدث عن واقع هذا العضو خارج المنتدى نتحدث مثلا عن شخصية @الامين محمد داخل المنتدى ماذا يمكن ان يترك لخلفه في المنتدى
عضوة مثلا @السلطانة
ماذا يمكن أن تترك لك كعضوة لتكوني خير خلف لخير سلف
دعونا نقتسم ميراث اللمة بيننا. ودعوني أرى من يريد أن يرثني وماذا يمكن أن يرث عن نفسي
أرث من الأخ @الامين محمد .....الجنون وحب الأكل ....والنشاط في المنتدى
من الأخت @السلطانة ....التحكم في زمام الأمور
من @زاد الرحيل .....حنان الأم الرائع
من الأخ @sami44 ......ماريو العامل النشيط داخل المنتدى
والكثيرون اعود لهم في سياق الردود
أتمنى أن اعرف ميراثكم وما ترثون أو ما تتركون
ما أريد تركه لعضوة أخرى قد تسمي نفسها ليليا مرام .....الإبتسامة وان تعمل بمقولتي من كل بستان زهرة أن تحوم في المنتدى من قسم لقسم وتترك بصمتها في كل زاوية
شكرا لتفاعلكم
أعضاء اللمة الكرام وطبعا عضواته المحترمات نورتم القسم
الأكيد أجدكم قد إستغربتم عنوان موضوعي هذا
خير خلف ....لخير سلف ......ميراث اللمة
توالت أجيال وأعضاء وعضوات غادرونا وآخرون لا يزالون وإندمج الجدد مع القدماء مع الزوار وغيره وهذا حال المنتديات ولكن دعونا نفعل الآتي
الميراث منا من ورث طباع عن أهله ...يقال هذا الشبل من ذاك الأسد بمعنى نجد الولد قد ورث طباع والده أو البنت ترث طباع أمها مع البقاء على شخصيتها اذن فهمتم موضوعي
الاكيد ومع تعاملكم مع اعضاء غادرونا واعضاء هنا عرفتم طباعهم وتفكيرهم وأسلوبهم دعونا نكون خير خلف لخير سلف
ماذا اكتسبت من عضو معين ....أو اي طبع تريد أن ترثه منه ؟!
لا أتحدث عن واقع هذا العضو خارج المنتدى نتحدث مثلا عن شخصية @الامين محمد داخل المنتدى ماذا يمكن ان يترك لخلفه في المنتدى
عضوة مثلا @السلطانة
ماذا يمكن أن تترك لك كعضوة لتكوني خير خلف لخير سلف
دعونا نقتسم ميراث اللمة بيننا. ودعوني أرى من يريد أن يرثني وماذا يمكن أن يرث عن نفسي
أرث من الأخ @الامين محمد .....الجنون وحب الأكل ....والنشاط في المنتدى
من الأخت @السلطانة ....التحكم في زمام الأمور
من @زاد الرحيل .....حنان الأم الرائع
من الأخ @sami44 ......ماريو العامل النشيط داخل المنتدى
والكثيرون اعود لهم في سياق الردود
أتمنى أن اعرف ميراثكم وما ترثون أو ما تتركون
ما أريد تركه لعضوة أخرى قد تسمي نفسها ليليا مرام .....الإبتسامة وان تعمل بمقولتي من كل بستان زهرة أن تحوم في المنتدى من قسم لقسم وتترك بصمتها في كل زاوية
شكرا لتفاعلكم
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