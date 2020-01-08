مشاهدة مباريات سوريا كأس آسيا تحت 23 سنة

عائشة عبد الرحم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
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مشاهدة مباريات سوريا فى كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 من خلال موقع كورة اون في بث حصري بجودة عالية يلا كورة مباشر في متابعة شاملة لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام في تايلاند عبر رابط يلاشوت لايف بث مباشر مباريات اليوم في تحديث مستمر مع تغطية حصرية للمباريات سوريا kora online، مشاهدة مباريات اليوم مباشر.
مشاهدة مباريات سوريا
كورة لايف مشاهدة مباريات سوريا فى كأس آسيا تحت 23 سنة في بث مباشر من خلال موقع كورة اون سوف تنطلق فاعليات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عام في يوم 8 من يناير 2020 بمشاركة عدد ستة عشر منتخب حيث نتابع جميع جولات البطولة الآسيوية في تحديث مستمر بدون تقطيع عبر رابط yallakora مباشر وكوره اون لاين مع متابعة جدول ترتيب مجموعات البطولة الآسيوية وموقف كافة المنتخبات في بث مباشر للمباريات وعرض مواعيد المباريات.
مجموعات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة
يلا كورة مباريات اليوم مجانا في تغطية مباشرة عبر موقع كورة اون لمنافسات بطولة كأس آسيا 2020 بتايلاند للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة التي تنطلق من يوم الأربعاء 8 يناير حتى يوم الأحد 26 يناير 2020، تضم البطولة أربعة مجموعات كل مجموعة فيها اربع منتخبات، سوف يتأهل من هذه البطولة ثلاثة منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .
المجموعة الأولى : تضم كلا من منتخب العراق، منتخب أستراليا، منتخب البحرين، منتخب تايلاند.
المجموعة الثانية: تضم كلا من منتخب السعودية، منتخب اليابان، منتخب قطر، منتخب سوريا.
المجموعة الثالثة: تضم كلا من منتخب كوريا الجنوبية، منتخب إيران،منتخب أوزبكستان، الصين.
المجموعة الرابعة: تضم كلا من منتخب الإمارات، منتخب الأردن، منتخب كوريا الشمالية، منتخب فيتنام.
جدول كأس آسيا 2020 تحت 23 سنة
الأربعاء 8 من يناير
مباراة العراق مع أستراليا
مباراة البحرين مع تايلاند
الخميس 9 من يناير
مباراة إيران مع أوزبكستان
مباراة سوريا مع قطر
مباراة السعودية مع اليابان
مباراة كوريا الجنوبية مع الصين
الجمعة 10 من يناير
مباراة الإمارات مع فيتنام الأولمبي
مباراة الأردن مع كوريا الشمالية
يوم السبت 11 من يناير
مباراة العراق مع البحرين
مباراة أستراليا مع تايلاند
مشاهدة مباريات سوريا
كورة لايف مشاهدة مباريات سوريا فى كأس آسيا تحت 23 سنة في بث مباشر من خلال موقع كورة اون سوف تنطلق فاعليات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عام في يوم 8 من يناير 2020 بمشاركة عدد ستة عشر منتخب حيث نتابع جميع جولات البطولة الآسيوية في تحديث مستمر بدون تقطيع عبر رابط yallakora مباشر وكوره اون لاين مع متابعة جدول ترتيب مجموعات البطولة الآسيوية وموقف كافة المنتخبات في بث مباشر للمباريات وعرض مواعيد المباريات.
مجموعات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة
يلا كورة مباريات اليوم مجانا في تغطية مباشرة عبر موقع كورة اون لمنافسات بطولة كأس آسيا 2020 بتايلاند للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة التي تنطلق من يوم الأربعاء 8 يناير حتى يوم الأحد 26 يناير 2020، تضم البطولة أربعة مجموعات كل مجموعة فيها اربع منتخبات، سوف يتأهل من هذه البطولة ثلاثة منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .
المجموعة الأولى : تضم كلا من منتخب العراق، منتخب أستراليا، منتخب البحرين، منتخب تايلاند.
المجموعة الثانية: تضم كلا من منتخب السعودية، منتخب اليابان، منتخب قطر، منتخب سوريا.
المجموعة الثالثة: تضم كلا من منتخب كوريا الجنوبية، منتخب إيران،منتخب أوزبكستان، الصين.
المجموعة الرابعة: تضم كلا من منتخب الإمارات، منتخب الأردن، منتخب كوريا الشمالية، منتخب فيتنام.
جدول كأس آسيا 2020 تحت 23 سنة
الأربعاء 8 من يناير
مباراة العراق مع أستراليا
مباراة البحرين مع تايلاند
الخميس 9 من يناير
مباراة إيران مع أوزبكستان
مباراة سوريا مع قطر
مباراة السعودية مع اليابان
مباراة كوريا الجنوبية مع الصين
الجمعة 10 من يناير
مباراة الإمارات مع فيتنام الأولمبي
مباراة الأردن مع كوريا الشمالية
يوم السبت 11 من يناير
مباراة العراق مع البحرين
مباراة أستراليا مع تايلاند