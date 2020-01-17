السمنة : l'obésité . بقلمي .



بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد :

السمنة

اولا : واش هي السمنة؟

مرض مزمن

مثلا

ثانيا: ماهي اسباب السمنة؟

ثالثا: أخطار ومضاعفات السمنة:

السكري، (diabete type 2) وذلك ناتج على تأثير السمنة على طريقة عمل الانسولين في الجسم (une insulino-resistance)

مرض القلب وارتفاع ضغط الدم: وهذا هو الخطر الاكبر ، حيث ان السمنة رايحة تؤدي الى ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم وكذا ارتفاع ضغط الدم وهذا ما يؤدي إلى الاصابة بمختلف امراض القلب وكذا خطر الجلطة الدماغية.

امراض الجهاز الهضمي : كقرحة المعدة (l’ulcere gastrique) وكذا امضراض المرارة وغيرها

خطر الاصابة بالسرطان كسرطان الأمعاء والثدي والمبايض

كسرطان الأمعاء والثدي والمبايض انقطاع التنفس اثناء النوم SAOS (syndrome d’apnées obstructives du sommeil)

رابعا: الوقاية:

خامسا: العلاج

واخيرا ، وكما رأيتم، فالسمنة خطر كبير يحدق بمجتمعنا فحاولو تجنبها وبالتالي تجنب مضاعفاتها عافنا الله منهم.



إلى هنا اكون انتهيت من موضوعي هذا والذي حاولت فيه ان اختصر بشكل شديد ، بالتوفيق للجميع ان شاء الله. ​

اليوم جيت نهدرلكم على حاجة يعاني منها الكثير من الاشخاص في العالم بشكل عام وفي بلادنا ايضا، حيث بدأت تنتشر وسط شباب في مقتبل العمر .. إنهابكري كانت تقتصر على الاشخاص الاغنياء ولكن الآن تنشتر بين جميع الفئات .. ولهذا اردت ان اضع موضوعي هذا كي انبه بالخطر المحدق الذي تسببه اضافة الى اسبابها وبعض طرق الوقاية منها.السمنة هييتضمن تراكم الدهون في جسم الإنسان بشكل مفرط ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بعدة امراض بامراض القلب، السكري وضغط الدم .في المجال الطبي نقولو بأن شخض ما مصاب بالسمنة (سمين او بدين ) إذا كان IMC (IBM) (مؤشر كتلة الجسم) يساوي او اكبر من 30كيفاه نحسبو l’IMC (indice de masse corporelle) تاعنا؟IMC = poids(en kg) / taille 2 (m) يعني هو الوزن بالكيلوغرام على الطول مربع بالمترإذا كان احدهم يزن 90 كغ وطوله 1.6 متر هذا يعني ان l’imc تاعو هو 35.2 و كيما قلنا انه اذا كان اكثر او يساوي 30 يعني انه مريض بالسمنة وهذا هو الحال هنا(أقل من 18 = نحافة ، بين 18 و25 وزن طبيعي ، بين 25 و30 زيادة الوزن)1. كما هو معروف، السمنة تكون جينيرالمو عند الاشخاص الذين عندهم نقص في النشاط البدني وهذا ما يؤدي الى تراكم السعرات الحرارية في الجسم وعدم حرقها فتتحول إلى دهون وهذا هو السبب الرئيسي حاصة مع التكنولوجيا الحديثة ، الواحد يروح للعمل بالسيارة ويرحع بالسيارة نهار كامل قاعد بالتأكيد راح يصاب بها.2. زيادة نسبة الاكل يعني تولي تاكل اكثر من الضروري واكثر مما يحتاجو الجسم تاعك وزيد معاها ماراحش تدير نشاط بدني باش تحرق الطاقة الزايدة3. نقص النوم ، يلاحظ ان الاشخاص اللي مايرقدوش بزاف يسمانو بالخف وهذا راجع ان الجسم راح يقوم بانتاج بعض الهرمونات تحفز الشهية دونك يوليو ياكلو بزاف4. نوع الأطعمة: حاصة الان مع كثرة استعمال المواد الكيميائية في الاطعمة والمشروبات5. عن طريق الوراثة : حيث يزيد احتمال الاصابة بالسمنة عمد الطفل الذي ابواه مصابان بها.6. بعض الادوية مثل les antidepresseurs(مضادات الاكتئاب) , les corticoides وغيرها7. بعض الامراض، مثل السكريوغيرها من الاسباب، وتبقى الوقابة وتجنب الاسباب هي اهم شيء لتفادي السمنة !تعتبر السمنة من اخطر الأمراض نظرا للمضاعفات العديدة التي تسببها، اذكر منها :إضافة الى التقليل من جودة الحياة la qualité de vie نوليو مانقدروش نديرو بزاف حوايج، نعياو بالخف وما نقدروش نمشيو وزيد مانلبسوش واش نحبو ..وكما يقال، الوقاية خير من العلاجفما على الجميع سوى تجنب اسباب السمنة وذلك بمحاولة ممارسة الرياضة باستمرار ، (والو ما خسرت اذا خصصت 20 دقيقة يوميا من وقتك لممارسة الرياضة) ونزيدو للرياضة اتباع نظام غذائي صحي ، مالازمش ناكلو برك ولازم نتجنبو كل انواع الماكولات والمشروبات المضرة بصحة الجسم كالعجائن والحلويات ومحاولة اكل الخضر والفواكه، اضافة الى تنظيم اوقات تناول الوجبات ( 3 وجبات يوميا في اوقات محددة، ماشي كل دقيقة تروح للمطبخ وتاكل ولو كمية صغيرة)اذا كانت الوقاية لم تجد نفعا وايضا اذا حدثت بعض المضاعفات نروحو للعلاجكاين زوج انواع ، واحد باستخدام الادوية والثاني بالجراحة- اما بالادوية (ماراحش نذكرها لان هنالك من قد يستعملها بدون استشارة الطبيب وما يعرفش يستخدمها وراح تكون العواقب وخيمة)- اما بالجراحة : قليل اللي يوصلو لها، خاصة الفنانين وعارضي الازياء للحفاض على شكلهم ولكن من وجهة نظر طبي، يتم اللجوء إليها اذا كان l’IMC اكبر من 40.وكاين فيها بزاف انواع ، مثل تنقيص حجم المعدة لكي يشعر الشخص بالشبع وكاين ايضا جراحة تقصير الامعاء وهي طرق لها مضاعفات كثيرة