سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
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- النقاط
- 13
- العمر
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- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
لا تثير الغيرة في زوجتك :
إياك أن تثير غيرة زوجتك ، بأن تذكِّرها من حين لآخر أنك مقدم على الزواج من أخرى ، أو تبدي إعجابك بإحدى النساء ،أو تقارنها بغيرها من قريباتك ، فإن ذلك يطعن في قلبها في الصميم .
إياك أن تثير غيرة زوجتك ، بأن تذكِّرها من حين لآخر أنك مقدم على الزواج من أخرى ، أو تبدي إعجابك بإحدى النساء ،أو تقارنها بغيرها من قريباتك ، فإن ذلك يطعن في قلبها في الصميم .