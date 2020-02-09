تحضير-نص-تلوث-البيئة-

كوثر سلمى

كوثر سلمى

:: عضو منتسِب ::
إنضم
3 فيفري 2020
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
15
محل الإقامة
قسنطينة - الجزائر
الجنس
أنثى
الفكرة العامّة:

  • بيان الكاتب أنواع التلوّث البيئي وأخطارها على الفرد والمجتمع، مع الدّعوة إلى المحافظة على البيئة وحسن استغلالها.


أحلل الخطاب ثم أحدد نمطه:

استمع إلى الخطاب ثمّ أجيب:

” من أبرز أنواع التلوّث … بمرض السّرطان.”

  • ينقسم الجزء الأوّل من الخطاب إلى قسمين، وقد تناول الجزء الأوّل التّمهيد وقد تناول الجزء الثّاني أنواع التلوّث.
  • ما الفرق بين القسمين حسب حجمهما؟ فسّر سبب هذا الاختلاف؟ الجزء الأوّل أقصر بكثير من الجزء الثّاني.


القسمعدد الكلماتالجزء الأكثر حجمًاموضوع كلّ قسمٍقصديّة مرسل الخطاب
01أقل من 80 كلمةالأوّلالتّمهيدالتّوطئة للدّخول في الموضوع
02بين 180 و 200 كلمةالثّانيأنواع التلوّث البيئيبيان أنواع التلوّث البيئي ومقاصده.
  • أقارن موضوع الخطاب بقصد مرسله وأبني فرضيتي حول النّمط المحتمل له.
الفرضياتالتعليلالمقارنة
نفسها غيرها
الخاصّةنمط تفسيريلأنّه يعلّل ظاهرة واقعيّة×
المشتركةنمط تفسيريلأنّه يعلّل ظاهرة واقعيّة×


أتأكّد من صحّة الفرضيتين السّابقتين من خلال تنفيذ التّعليمات:

  • تحديد موضوع الخطاب: ” أنواع التلوّث البيئي وبيان أضراره”
  • ينتمي الموضوع إلى المجال العلمي.
  • لغة الخطاب اشتملت على مصطلحات علميّة متنوّعة.
  • يعتمد الخطاب على الشّروح وتقديم الأمثلة والتّعليل من النصّ لقوله في كلّ مرّةٍ: يقصد بتلوّث الماء…. يقصد به كلّ نوع من أنواع التلوّث، مع ضرب الأمثلة في نهاية كلّ شرحٍ.


أستنتج ما توصّلت إليه مه زملائي مستعينًا بالجدول:

الفرضيّةالقرائن المتوصّل إليها


النّمط المفترض هو: النّمط التّفسيري.		01موضوع الخطاب: التلوّث البيئي.
02المجال الذي ينتمي إليه الموضوع: العلمي
03لغة الخطاب: شرح وتحليل مدعومة بأمثلة وأسلوب مباشر.
04طريقة عرض الأفكار والمعاني: أفكار واضحة ومنهجيّة علميّة.


نتيجة التّحليل		تأكيد الفرضيّة×
نفي الفرضيّة


أستنتجْ: النّمط التّفسيري

لإنتاج موضوع علميّ أو ذو طابعٍ ثقافيّ أعتمد على النّمط التّفسيري الذي من أهمّ مؤشّراته:

  • الأسلوب المباشر.
  • الاعتماد على التّفصيل بعد الإجمال.
  • الاعتماد على الشّروح والتّحليل والأمثلة والشّواهد.
  • وضوح الأفكار والمعاني والبناء المنهجي للأفكار والتّعليل والموضوعيّة.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top