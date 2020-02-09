تحضير-نص-تلوث-البيئة

كوثر سلمى
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 فيفري 2020
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
الفكرة العامّة:
أحلل الخطاب ثم أحدد نمطه:
استمع إلى الخطاب ثمّ أجيب:
” من أبرز أنواع التلوّث … بمرض السّرطان.”
أتأكّد من صحّة الفرضيتين السّابقتين من خلال تنفيذ التّعليمات:
أستنتج ما توصّلت إليه مه زملائي مستعينًا بالجدول:
أستنتجْ: النّمط التّفسيري
لإنتاج موضوع علميّ أو ذو طابعٍ ثقافيّ أعتمد على النّمط التّفسيري الذي من أهمّ مؤشّراته:
- بيان الكاتب أنواع التلوّث البيئي وأخطارها على الفرد والمجتمع، مع الدّعوة إلى المحافظة على البيئة وحسن استغلالها.
أحلل الخطاب ثم أحدد نمطه:
استمع إلى الخطاب ثمّ أجيب:
” من أبرز أنواع التلوّث … بمرض السّرطان.”
- ينقسم الجزء الأوّل من الخطاب إلى قسمين، وقد تناول الجزء الأوّل التّمهيد وقد تناول الجزء الثّاني أنواع التلوّث.
- ما الفرق بين القسمين حسب حجمهما؟ فسّر سبب هذا الاختلاف؟ الجزء الأوّل أقصر بكثير من الجزء الثّاني.
|القسم
|عدد الكلمات
|الجزء الأكثر حجمًا
|موضوع كلّ قسمٍ
|قصديّة مرسل الخطاب
|01
|أقل من 80 كلمة
|الأوّل
|التّمهيد
|التّوطئة للدّخول في الموضوع
|02
|بين 180 و 200 كلمة
|الثّاني
|أنواع التلوّث البيئي
|بيان أنواع التلوّث البيئي ومقاصده.
- أقارن موضوع الخطاب بقصد مرسله وأبني فرضيتي حول النّمط المحتمل له.
|الفرضيات
|التعليل
|المقارنة
|نفسها
|غيرها
|الخاصّة
|نمط تفسيري
|لأنّه يعلّل ظاهرة واقعيّة
|×
|المشتركة
|نمط تفسيري
|لأنّه يعلّل ظاهرة واقعيّة
|×
أتأكّد من صحّة الفرضيتين السّابقتين من خلال تنفيذ التّعليمات:
- تحديد موضوع الخطاب: ” أنواع التلوّث البيئي وبيان أضراره”
- ينتمي الموضوع إلى المجال العلمي.
- لغة الخطاب اشتملت على مصطلحات علميّة متنوّعة.
- يعتمد الخطاب على الشّروح وتقديم الأمثلة والتّعليل من النصّ لقوله في كلّ مرّةٍ: يقصد بتلوّث الماء…. يقصد به كلّ نوع من أنواع التلوّث، مع ضرب الأمثلة في نهاية كلّ شرحٍ.
أستنتج ما توصّلت إليه مه زملائي مستعينًا بالجدول:
|الفرضيّة
|القرائن المتوصّل إليها
|
النّمط المفترض هو: النّمط التّفسيري.
|01
|موضوع الخطاب: التلوّث البيئي.
|02
|المجال الذي ينتمي إليه الموضوع: العلمي
|03
|لغة الخطاب: شرح وتحليل مدعومة بأمثلة وأسلوب مباشر.
|04
|طريقة عرض الأفكار والمعاني: أفكار واضحة ومنهجيّة علميّة.
|
نتيجة التّحليل
|تأكيد الفرضيّة
|×
|نفي الفرضيّة
أستنتجْ: النّمط التّفسيري
لإنتاج موضوع علميّ أو ذو طابعٍ ثقافيّ أعتمد على النّمط التّفسيري الذي من أهمّ مؤشّراته:
- الأسلوب المباشر.
- الاعتماد على التّفصيل بعد الإجمال.
- الاعتماد على الشّروح والتّحليل والأمثلة والشّواهد.
- وضوح الأفكار والمعاني والبناء المنهجي للأفكار والتّعليل والموضوعيّة.