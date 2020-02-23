وهكذا كان

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,591
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
أتعرف معنى
أن تحرق نفسك
لتضيء غيرك؟

أن تكون شمعة
تحاول نشر النور
في قلب من أمرهم يهمك !

أن تحاول اسعاد
كل عزيز على قلبك
بينما كل الخراب داخلك !؟

هذا ما كنت
أفعله من أجلك
أقسمت وأقسمت
أن لا أحبك

أقسمت وأقسمت
أن لا أضيء عتمتك
لتذفيء بها أخرين

لكن ماذا أفعل
و قلبي اللعين؟
كيف أتصرف
و عذاب الضمير!

أترى ..
في أي موقف وضعتني؟

أشمئز من كل شيء يخصني
لم لا يمكنني ..
أن اكون مثل الاخرين؟

لم لا أستطيع
أن اتصرف بأنانيتي وكل سوئي
الا اتجاه نفسي ؟؟

صرت اتمني
ان اصير انانية
لو لمرة في حياتي

لكن ..
ومرة أخرى تذكرت
لا يمكنني ان اقاتل
من أجل من لا يريدني

امر وحيد
يعجبني في ذاتي
معرفتي لمكانتي
واي موضع تطؤوه قدمي

المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -
 
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