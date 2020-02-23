أتعرف معنى

أن تحرق نفسك

لتضيء غيرك؟



أن تكون شمعة

تحاول نشر النور

في قلب من أمرهم يهمك !



أن تحاول اسعاد

كل عزيز على قلبك

بينما كل الخراب داخلك !؟



هذا ما كنت

أفعله من أجلك

أقسمت وأقسمت

أن لا أحبك



أقسمت وأقسمت

أن لا أضيء عتمتك

لتذفيء بها أخرين



لكن ماذا أفعل

و قلبي اللعين؟

كيف أتصرف

و عذاب الضمير!



أترى ..

في أي موقف وضعتني؟



أشمئز من كل شيء يخصني

لم لا يمكنني ..

أن اكون مثل الاخرين؟



لم لا أستطيع

أن اتصرف بأنانيتي وكل سوئي

الا اتجاه نفسي ؟؟



صرت اتمني

ان اصير انانية

لو لمرة في حياتي



لكن ..

ومرة أخرى تذكرت

لا يمكنني ان اقاتل

من أجل من لا يريدني



امر وحيد

يعجبني في ذاتي

معرفتي لمكانتي

واي موضع تطؤوه قدمي



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة - ​