خالتي في ذمة الله ... دعواتكم لها بالرحمة

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
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- 4,677
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- 1,891
- محل الإقامة
- جزر القمر
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم لا اعتراض لك يا ارحم الراحمين فارحمها برحمتك الواسعة واسكنها فسائح جناتك يارب العالمين
ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا لفراقك يا خويلتي لمحزونون
ربي يرحمك يا العزيزة ... دعواتكم ليها بالرحمة يا خاوتي
وشكر الله سعيكم مسبقا
اللهم لا اعتراض لك يا ارحم الراحمين فارحمها برحمتك الواسعة واسكنها فسائح جناتك يارب العالمين
ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا لفراقك يا خويلتي لمحزونون
ربي يرحمك يا العزيزة ... دعواتكم ليها بالرحمة يا خاوتي
وشكر الله سعيكم مسبقا