خالتي في ذمة الله ... دعواتكم لها بالرحمة

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,677
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم لا اعتراض لك يا ارحم الراحمين فارحمها برحمتك الواسعة واسكنها فسائح جناتك يارب العالمين
ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا لفراقك يا خويلتي لمحزونون
ربي يرحمك يا العزيزة ... دعواتكم ليها بالرحمة يا خاوتي
وشكر الله سعيكم مسبقا
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,774
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا لله وانا إليه راجعون
اللهم ارحمها رحمة واسعة وادخلها الجنة بغير حساب
اللهم تجاوز عنها برحمتك يا ارحم الراحمين .
عظم الله أجركم ورزقكم الصبر والسلوان ..
 
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