الأفضل في اللمة خلال شهر فيفري 2020

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,700
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو ا خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر فيفري 2020
افضل عضوة:
@اميرة المدائن
بعدد معتبر من المواضيع
عدد جيد من الردود
تفاعل جيد جدا مع الاعضاء
تتحصل على وسام
افضل عضو:
@سعد606
بعدد معتبر من المواضيع الحصرية
في عدة منتديات
وتفاعل جيد
يتحصل على وسام
افضل مشرفة:
@ملكة زوجي :
مواضيع حصرية مميزة تحضير مسابقة وتفاعل جيد جدا
تتحصل على وسام
أفضل مشرف:
@البشير البشير
مواضيع كثيرة والاشراف على مسابقة وحضور مميز جدا
مازال محافظ على نشاطه مثل الشهر الماضي
يتحصل على وسام
أفضل المراقبين:
Ma$Ter@
عدد معتبر من المواضيع وحضور مميز جدا
يتحصل على وسام
أفضل المواضيع:
و كأن بيننا من بكى
@نورالدين م
بوت رائع للمنزل من صنعي كروشي
@نجمة الأرض
دنيا الموسيقى
@خووخه
إصنعي معي آحلى ديكور و هدية ^^
@Yasmina zahra
يتحصلون على وسام
نشكركم لتميزكم الشهري
بارك الله فيكم
وفي انتظاركم مع اعضاء جدد في الشهر المقبل ان شاءالله
لاتبخلوا على منتداكم بالمواضيع
فهو بحاجة لها
من اعداد:
@الامين محمد
@السلطانة
آخر تعديل: