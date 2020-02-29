الأفضل في اللمة خلال شهر فيفري 2020

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,700
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )

كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو ا خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر فيفري 2020

افضل عضوة:

@اميرة المدائن
بعدد معتبر من المواضيع
عدد جيد من الردود
تفاعل جيد جدا مع الاعضاء

تتحصل على وسام

افضل عضو1.gif
افضل عضو:

@سعد606
بعدد معتبر من المواضيع الحصرية
في عدة منتديات
وتفاعل جيد

يتحصل على وسام
افضل عضو1.gif

افضل مشرفة:

@ملكة زوجي :

مواضيع حصرية مميزة تحضير مسابقة وتفاعل جيد جدا

تتحصل على وسام
افضل مشرف 2.gif
أفضل مشرف:

@البشير البشير
مواضيع كثيرة والاشراف على مسابقة وحضور مميز جدا
مازال محافظ على نشاطه مثل الشهر الماضي

يتحصل على وسام
افضل مشرف 2.gif

أفضل المراقبين:

Ma$Ter@
عدد معتبر من المواضيع وحضور مميز جدا

يتحصل على وسام
افضل مراقب3.gif

أفضل المواضيع:

و كأن بيننا من بكى
@نورالدين م

بوت رائع للمنزل من صنعي كروشي
@نجمة الأرض

دنيا الموسيقى
@خووخه


إصنعي معي آحلى ديكور و هدية ^^
@Yasmina zahra

يتحصلون على وسام
افضل موضوع4.gif


نشكركم لتميزكم الشهري

بارك الله فيكم
وفي انتظاركم مع اعضاء جدد في الشهر المقبل ان شاءالله
لاتبخلوا على منتداكم بالمواضيع
فهو بحاجة لها

من اعداد:

@الامين محمد
@السلطانة








 
آخر تعديل:
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,211
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
بارك الله فيكم واحسنتم على التكريم
مشكورين
الف مبارك لكل المُتميّزين
احلى التهاني
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