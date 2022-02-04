التكريم الشهري لشهر جانفي 2022

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,964
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما وعدناكم شهريا سنقوم بتكريم الأعضاء الذين برزوا من خلال مشاركاتهم.
آملين منكم المزيد من النشاط فهذا الشهر لم يكن حافلا بشكل جيد بالابداعات التي يستحقها منتدى اللمة الجزائرية من قبل اعضائه ومشرفيه.

وعليه نشكر كل من اجتهد هذا الشهر.

أفضل عضو/ة:

الأخت التي تميزت هذا الشهر بمواضيعها الحصرية وردودها القيمة نتمنى لها المزيد من التألق والتميز
تتحصل على وسام
افضل عضو1.gif

أفضل مشرف/ة:

الأخت التي تميزت بكتابتها مواضيع هذا الشهر والاهتمام بمنتداها الذي تشرف عليه والردود في مواضيع المنتدى @*amani*
تستحق التكريم هذا الشهر بوسام
افضل مشرف 2.gif
أفضل مراقب:

@Golden Man
الأخ الذي تألق بمواضيعه وحضوره الجيد لهذا الشهر والذي نتمنى له الشفاء العاجل لمرضه هو والاخ @الامين محمد ياااارب
يتحصل على وسام
افضل مراقب3.gif

أفضل المواضيع الحصرية:

للأخت التي عادت من جديد باروع التصاميم

الورد الأحمر
www.4algeria.com

[تصميمي] تصميم داخلي لغرفة ملابس ومكياج

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قمت بتصميم داخلي لغرفة ملابس ومكياج لأحد الألعاب ببرنامج Blender 2.90 سلامي للجميع
www.4algeria.com www.4algeria.com

موضوع اجتماعي هام في عقوق الوالدين يتناسب مع وقتنا الحالي للاخت

www.4algeria.com

عقوق الوالدين بصورة بر الوالدين ...

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إهمال الوالدين في المجلس أثناء إجتماع أولادهما من البنين والبنات، يشكو كثير من كبار السن ان أولادهم(بنين وبنات)،إذا اجتمعوا عندهم في نهاية الأسبوع ،وفي المناسبات ،يتداولون حديث الساعة...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@اميرة المدائن


موضوع اجتماعي مهم جدا يبرز مدى اهمية احترام احد اشرف الاعمال الشريفة

www.4algeria.com

لقد أذينا غيرنا ....يا ويحنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير ان شاء الله أموركم لباس اليوم سوف أسلط الضوء على ظاهرة للأسف أراها وعشتها وكثير منا لربما لم ينتبه لها عنوان موضوعي اليوم عاملات تنظيف لقلوب غافلة.... تحية لكل إمرأة تعمل كعاملة تنظيف أولهن أمي الغالية حفظها الله لي سوف أسلط الضوء على عمل...
www.4algeria.com www.4algeria.com
@ليليا مرام

يتحصلون على وسام
افضل موضوع4.gif

كما لانستطيع ان لانشكر فراشة النشاط والحيوية من طاقم الادارة والتي كان للمنتدى حظ وفير من مواضيعها الحصرية المتنوعة ومواضيعها التعليمية التي اثرت انعشت بها اقسام المنتدى
@Rayhan

تتحصل على وسام
افضل عضو1.gif



اخيرا نتمنى منكم تقديم مواضيع ومشاركات اكثر وافضل لهذا الشهر
وهو نداء يخص العضو والمشرف والاداري وكل فرد يحب هذا المنتدى..




تحياتي
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,014
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
وٍعَلْيّكَمُ ٱلْسَلآمّ وٍرٍحَمُةٌ اللَّــْـْہ ۆبُركَاتة


جميل ان نكون على موعد كل شهر
لنرى الاقلام و المساهمات التي برزت
بارك الله فيكم و في الحقيقة هو من دواع سروري وكاني احصل عليه لاول مرة
هدية اللمة فوق رؤوسنا كل الشكر لكم و للاعضاء الاوفياء للمة
و من هنا تحية للاخت الطباخة @بسمة القلوب فعلا كنت بسمة للمة ربي ينورك
و يحفظك للعائلة الكريمة
كل الود و الإحترام
بالتوفيق في قادم الايام

نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت
 
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