التكريم الشهري لشهر جانفي 2022

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,964
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما وعدناكم شهريا سنقوم بتكريم الأعضاء الذين برزوا من خلال مشاركاتهم.
آملين منكم المزيد من النشاط فهذا الشهر لم يكن حافلا بشكل جيد بالابداعات التي يستحقها منتدى اللمة الجزائرية من قبل اعضائه ومشرفيه.
وعليه نشكر كل من اجتهد هذا الشهر.
أفضل عضو/ة:
الأخت التي تميزت هذا الشهر بمواضيعها الحصرية وردودها القيمة نتمنى لها المزيد من التألق والتميز
تتحصل على وسام
أفضل مشرف/ة:
الأخت التي تميزت بكتابتها مواضيع هذا الشهر والاهتمام بمنتداها الذي تشرف عليه والردود في مواضيع المنتدى @*amani*
تستحق التكريم هذا الشهر بوسام
أفضل مراقب:
@Golden Man
الأخ الذي تألق بمواضيعه وحضوره الجيد لهذا الشهر والذي نتمنى له الشفاء العاجل لمرضه هو والاخ @الامين محمد ياااارب
يتحصل على وسام
أفضل المواضيع الحصرية:
للأخت التي عادت من جديد باروع التصاميم
الورد الأحمر
موضوع اجتماعي هام في عقوق الوالدين يتناسب مع وقتنا الحالي للاخت
@اميرة المدائن
موضوع اجتماعي مهم جدا يبرز مدى اهمية احترام احد اشرف الاعمال الشريفة
@ليليا مرام
يتحصلون على وسام
كما لانستطيع ان لانشكر فراشة النشاط والحيوية من طاقم الادارة والتي كان للمنتدى حظ وفير من مواضيعها الحصرية المتنوعة ومواضيعها التعليمية التي اثرت انعشت بها اقسام المنتدى
@Rayhan
تتحصل على وسام
اخيرا نتمنى منكم تقديم مواضيع ومشاركات اكثر وافضل لهذا الشهر
وهو نداء يخص العضو والمشرف والاداري وكل فرد يحب هذا المنتدى..
تحياتي
كما وعدناكم شهريا سنقوم بتكريم الأعضاء الذين برزوا من خلال مشاركاتهم.
آملين منكم المزيد من النشاط فهذا الشهر لم يكن حافلا بشكل جيد بالابداعات التي يستحقها منتدى اللمة الجزائرية من قبل اعضائه ومشرفيه.
وعليه نشكر كل من اجتهد هذا الشهر.
أفضل عضو/ة:
الأخت التي تميزت هذا الشهر بمواضيعها الحصرية وردودها القيمة نتمنى لها المزيد من التألق والتميز
تتحصل على وسام
أفضل مشرف/ة:
الأخت التي تميزت بكتابتها مواضيع هذا الشهر والاهتمام بمنتداها الذي تشرف عليه والردود في مواضيع المنتدى @*amani*
تستحق التكريم هذا الشهر بوسام
أفضل مراقب:
@Golden Man
الأخ الذي تألق بمواضيعه وحضوره الجيد لهذا الشهر والذي نتمنى له الشفاء العاجل لمرضه هو والاخ @الامين محمد ياااارب
يتحصل على وسام
أفضل المواضيع الحصرية:
للأخت التي عادت من جديد باروع التصاميم
الورد الأحمر
[تصميمي] تصميم داخلي لغرفة ملابس ومكياج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قمت بتصميم داخلي لغرفة ملابس ومكياج لأحد الألعاب ببرنامج Blender 2.90 سلامي للجميع
www.4algeria.com
موضوع اجتماعي هام في عقوق الوالدين يتناسب مع وقتنا الحالي للاخت
عقوق الوالدين بصورة بر الوالدين ...
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إهمال الوالدين في المجلس أثناء إجتماع أولادهما من البنين والبنات، يشكو كثير من كبار السن ان أولادهم(بنين وبنات)،إذا اجتمعوا عندهم في نهاية الأسبوع ،وفي المناسبات ،يتداولون حديث الساعة...
www.4algeria.com
موضوع اجتماعي مهم جدا يبرز مدى اهمية احترام احد اشرف الاعمال الشريفة
لقد أذينا غيرنا ....يا ويحنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير ان شاء الله أموركم لباس اليوم سوف أسلط الضوء على ظاهرة للأسف أراها وعشتها وكثير منا لربما لم ينتبه لها عنوان موضوعي اليوم عاملات تنظيف لقلوب غافلة.... تحية لكل إمرأة تعمل كعاملة تنظيف أولهن أمي الغالية حفظها الله لي سوف أسلط الضوء على عمل...
www.4algeria.com
يتحصلون على وسام
كما لانستطيع ان لانشكر فراشة النشاط والحيوية من طاقم الادارة والتي كان للمنتدى حظ وفير من مواضيعها الحصرية المتنوعة ومواضيعها التعليمية التي اثرت انعشت بها اقسام المنتدى
@Rayhan
تتحصل على وسام
اخيرا نتمنى منكم تقديم مواضيع ومشاركات اكثر وافضل لهذا الشهر
وهو نداء يخص العضو والمشرف والاداري وكل فرد يحب هذا المنتدى..
تحياتي