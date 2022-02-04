التكريم الشهري لشهر جانفي 2022

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إهمال الوالدين في المجلس أثناء إجتماع أولادهما من البنين والبنات، يشكو كثير من كبار السن ان أولادهم(بنين وبنات)،إذا اجتمعوا عندهم في نهاية الأسبوع ،وفي المناسبات ،يتداولون حديث الساعة...