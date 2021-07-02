تكريمات شهر ماي+جوان 2021

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,430
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتأسف عن التأخر في وضع التكريمات الشهرية
جانا رمضان لحق العيد وفترة بعد العيد
نتمنى ان نعود الى نشاطنا اللماوي من جديد .
أفضل العضوات:
@Bfatiha
الأخت التي انضمت الينا مؤخرا ونشطت بكثير من المواضيع الحصرية المفيدة نشكرها لتميزها.
@Soumia hadj mohammed
التي عادت بقوة بعد غياب لتجعلنا نتمتع بابداعاتها التي تعود عليها من مواضيع حصرية مفيدة بارك الله فيك
أفضل الأعضاء :
@سعد606
الذي عودنا على مواضيعه الاجتماعية المميزة بارك الله فيك.
@إلياس
الذي نشكره لمواضيعه وحضوره المميز.
تتحصلون معنا على وسام
أفضل مشرف:
@جليلوس
مواضيعه وحضوره وحبه للمة بارك الله فيك.
تتحصل على وسام
أفضل مراقب:
@Ma$Ter
نشكرك لمواضيعك وحضورك.
تتحصل على وسام
أفضل المواضيع:
@Andy_Delort
@زخرفة حرف
@space-cowboy
@sanaya
تتحصلون على وسام
لاتبخلوا علينا بمواضيعكم ومشاركاتكم.
مع تحيات
طاقم الادارة.
نتأسف عن التأخر في وضع التكريمات الشهرية
جانا رمضان لحق العيد وفترة بعد العيد
نتمنى ان نعود الى نشاطنا اللماوي من جديد .
أفضل العضوات:
@Bfatiha
الأخت التي انضمت الينا مؤخرا ونشطت بكثير من المواضيع الحصرية المفيدة نشكرها لتميزها.
@Soumia hadj mohammed
التي عادت بقوة بعد غياب لتجعلنا نتمتع بابداعاتها التي تعود عليها من مواضيع حصرية مفيدة بارك الله فيك
أفضل الأعضاء :
@سعد606
الذي عودنا على مواضيعه الاجتماعية المميزة بارك الله فيك.
@إلياس
الذي نشكره لمواضيعه وحضوره المميز.
تتحصلون معنا على وسام
أفضل مشرف:
@جليلوس
مواضيعه وحضوره وحبه للمة بارك الله فيك.
تتحصل على وسام
أفضل مراقب:
@Ma$Ter
نشكرك لمواضيعك وحضورك.
تتحصل على وسام
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تتحصلون على وسام
لاتبخلوا علينا بمواضيعكم ومشاركاتكم.
مع تحيات
طاقم الادارة.
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