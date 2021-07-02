تكريمات شهر ماي+جوان 2021

كانت تسترق النظر إلى علبة السجائر التي وضعها فوق الطاولة، أهملت الفوضى المتراكمة من حولها لوهلة و انشغلت بتلك العلبة، تتساءل عن ما يدفع بأحدهم أن يحرق رئتيه مقابل سيجارة تافهة، و عن ما يفكر به و هو يصرف نصف أمواله على تلك الأعواد اللعينة، دخل فجأة بينما قد انصرفت لترتيب الفوضى مجددا، فأشعل...