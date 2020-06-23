السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,132
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
بسم الله
السلام عليكم اهلا بكم في اللمة المباركة
احبتنا و اخواننا
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
(من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر جوان
الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم
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إليكم نتائج الافضل في اللمة خلال شهر جوان 2020
افضل عضوة @ONjINE
التي تميزت هذا الشهر بمجموعة من المواضيع القيمة والافكار النيرة
مشكورة لعطاءك هذا الشهر
تتحصل على وسام
افضل عضو @إلياس الذي عاد بعد غياب ليكون متواجد حضورا ومواضيعا مشكور لعطاءك هذا الشهر
يتحصل على وسام
افضل مشرف الاخ @البشير البشير
الذي ساهم بحضوره ومواضيعه وواجبه الاشرافي
مشكور اخي لعطاءك المتواصل.
يتحصل على وسام
افضل مشرفة الاخت @نجمة الأرض التي عادت باروع المواضيع الحصرية والحضور المميز
نشكر لعطاءك اختي هذا الشهر
تتحصل على وسام
افضل مراقبة الاخت @Yasmina zahra
التي تميزت هذا الشهر بمواضيعها الشهرية وحضورها وعملها الاشرافي والرقابي
مشكورة لعطاءك المتواصل اختي.
تتحصل على وسام
افضل مراقب الاخ @Ma$Ter
الذي تميز هذا الشهر بحضوره ومواضيعه القيمة وعمله الرقابي والاشرافي مشكور لعطاءك اخي.
يتحصل على وسام
افضل المواضيع لهذا الشهر هي:
للاخت @ليليا مرام
للاخ @عبدالرؤوف
للاخ @Rǿmẳņĉį LŎvès
يتحصلون على وسام
بارك الله فيكم دمتم متألقين في سماء المنتدى
باشراف ادارة المنتدى
@الامين محمد
@السلطانة
السلام عليكم اهلا بكم في اللمة المباركة
احبتنا و اخواننا
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
(من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر جوان
الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إليكم نتائج الافضل في اللمة خلال شهر جوان 2020
افضل عضوة @ONjINE
التي تميزت هذا الشهر بمجموعة من المواضيع القيمة والافكار النيرة
مشكورة لعطاءك هذا الشهر
تتحصل على وسام
افضل عضو @إلياس الذي عاد بعد غياب ليكون متواجد حضورا ومواضيعا مشكور لعطاءك هذا الشهر
يتحصل على وسام
افضل مشرف الاخ @البشير البشير
الذي ساهم بحضوره ومواضيعه وواجبه الاشرافي
مشكور اخي لعطاءك المتواصل.
يتحصل على وسام
افضل مشرفة الاخت @نجمة الأرض التي عادت باروع المواضيع الحصرية والحضور المميز
نشكر لعطاءك اختي هذا الشهر
تتحصل على وسام
افضل مراقبة الاخت @Yasmina zahra
التي تميزت هذا الشهر بمواضيعها الشهرية وحضورها وعملها الاشرافي والرقابي
مشكورة لعطاءك المتواصل اختي.
تتحصل على وسام
افضل مراقب الاخ @Ma$Ter
الذي تميز هذا الشهر بحضوره ومواضيعه القيمة وعمله الرقابي والاشرافي مشكور لعطاءك اخي.
يتحصل على وسام
افضل المواضيع لهذا الشهر هي:
كمامات للعقول ..شكون يشري
السلام عليكم واش راكم لاحباب الييحبونا وميم اللي يكرهونا دزو معاهم تقدرو تخرجوا من الموضوع وي دخلت محرشة عندي بزاف ما دابزتش 🙄🙄🙄 اصبرو قبل الكمامة😷😷😷😷 اليوم بغيت نهدرو على نوع جديد من المرض وكمامة اخرى ايييه عندبالكم كورونا تقعد بايرة كي حالتنا ماتتزوج ما تولد ولادها ياو راهي تزوجت 👰👰وجابت...
www.4algeria.com
للاخت @ليليا مرام
الغباء والطفولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التسويق للغباء. ان الناظر بعين بصيرة ناقدة الى الاعلام وقنواتنا خصوصا يجد ما تتبناه بعد اشاعة الفواحش وتسميم الاسر ببث مشاكل وابراز حلول واهنة لها انها تستهلك العقول ببث الغباء فمثلا حصص اسئلة في الشارع وصبر الاراء في اشياء تافهة واظهار ان هناك غباء يسير...
www.4algeria.com
أشلاء ذكرياتٍ مكدسة و حنيناً لماضٍ لن يعود !! بقلمي
الأرصفة المُضاءة في حُضن الليل، تَشتاقُ للغيم و قطرات الماء شوارع مدينتي ضيقة و ربما بائسة أيضاً تسمع بين أزقتها لحن رحيل، نحيبٌ يَكسر رونق الياسمين على أبوابها التسعة ، و ثمة أجراسٌ كئيبة تُقرع في زواياها، الطرقات لبست في ليلها ثوب السواد، دِيسمبر ... أنت تعرفُ تماماً أني أحب ألوانك القاتمة...
www.4algeria.com
يتحصلون على وسام
بارك الله فيكم دمتم متألقين في سماء المنتدى
باشراف ادارة المنتدى
@الامين محمد
@السلطانة
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