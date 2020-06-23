الافضل في اللمة خلال شهر جوان 2020

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,132
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
بسم الله
السلام عليكم اهلا بكم في اللمة المباركة

احبتنا و اخواننا

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
(من لا يشكر الناس لا يشكر الله )

كمبادرة من ادارة اللمة لشكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهر جوان

الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم


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إليكم نتائج الافضل في اللمة خلال شهر جوان 2020



افضل عضوة @ONjINE
التي تميزت هذا الشهر بمجموعة من المواضيع القيمة والافكار النيرة
مشكورة لعطاءك هذا الشهر

تتحصل على وسام

افضل عضو1.gif

افضل عضو @إلياس الذي عاد بعد غياب ليكون متواجد حضورا ومواضيعا مشكور لعطاءك هذا الشهر

يتحصل على وسام

افضل عضو1.gif

افضل مشرف الاخ @البشير البشير
الذي ساهم بحضوره ومواضيعه وواجبه الاشرافي
مشكور اخي لعطاءك المتواصل.

يتحصل على وسام
افضل مشرف 2.gif


افضل مشرفة الاخت @نجمة الأرض التي عادت باروع المواضيع الحصرية والحضور المميز
نشكر لعطاءك اختي هذا الشهر

تتحصل على وسام




افضل مشرف 2.gif
افضل مراقبة الاخت @Yasmina zahra
التي تميزت هذا الشهر بمواضيعها الشهرية وحضورها وعملها الاشرافي والرقابي
مشكورة لعطاءك المتواصل اختي.
تتحصل على وسام
افضل مراقب3.gif

افضل مراقب الاخ @Ma$Ter

الذي تميز هذا الشهر بحضوره ومواضيعه القيمة وعمله الرقابي والاشرافي مشكور لعطاءك اخي.

يتحصل على وسام


افضل مراقب3.gif

افضل المواضيع لهذا الشهر هي:

www.4algeria.com

كمامات للعقول ..شكون يشري

السلام عليكم واش راكم لاحباب الييحبونا وميم اللي يكرهونا دزو معاهم تقدرو تخرجوا من الموضوع وي دخلت محرشة عندي بزاف ما دابزتش 🙄🙄🙄 اصبرو قبل الكمامة😷😷😷😷 اليوم بغيت نهدرو على نوع جديد من المرض وكمامة اخرى ايييه عندبالكم كورونا تقعد بايرة كي حالتنا ماتتزوج ما تولد ولادها ياو راهي تزوجت 👰👰وجابت...
www.4algeria.com www.4algeria.com

للاخت @ليليا مرام

www.4algeria.com

الغباء والطفولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التسويق للغباء. ان الناظر بعين بصيرة ناقدة الى الاعلام وقنواتنا خصوصا يجد ما تتبناه بعد اشاعة الفواحش وتسميم الاسر ببث مشاكل وابراز حلول واهنة لها انها تستهلك العقول ببث الغباء فمثلا حصص اسئلة في الشارع وصبر الاراء في اشياء تافهة واظهار ان هناك غباء يسير...
www.4algeria.com www.4algeria.com
للاخ @عبدالرؤوف

www.4algeria.com

أشلاء ذكرياتٍ مكدسة و حنيناً لماضٍ لن يعود !! بقلمي

الأرصفة المُضاءة في حُضن الليل، تَشتاقُ للغيم و قطرات الماء شوارع مدينتي ضيقة و ربما بائسة أيضاً تسمع بين أزقتها لحن رحيل، نحيبٌ يَكسر رونق الياسمين على أبوابها التسعة ، و ثمة أجراسٌ كئيبة تُقرع في زواياها، الطرقات لبست في ليلها ثوب السواد، دِيسمبر ... أنت تعرفُ تماماً أني أحب ألوانك القاتمة...
www.4algeria.com www.4algeria.com
للاخ @Rǿmẳņĉį LŎvès

يتحصلون على وسام


افضل موضوع4.gif


بارك الله فيكم دمتم متألقين في سماء المنتدى


باشراف ادارة المنتدى
@الامين محمد
@السلطانة
 
آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,132
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
الف مبارك لنا ولكم هذا التميز دمتم متميزين ياأبناء وبنات اللمة الطيبين
لاتبخلوا علينا بمزيد من المواضيع
انتم وباقة جديدة من الاعضاء نطمح في رؤيتها الشهر المقبل.
 
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