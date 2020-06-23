الافضل في اللمة خلال شهر جوان 2020

الأرصفة المُضاءة في حُضن الليل، تَشتاقُ للغيم و قطرات الماء شوارع مدينتي ضيقة و ربما بائسة أيضاً تسمع بين أزقتها لحن رحيل، نحيبٌ يَكسر رونق الياسمين على أبوابها التسعة ، و ثمة أجراسٌ كئيبة تُقرع في زواياها، الطرقات لبست في ليلها ثوب السواد، دِيسمبر ... أنت تعرفُ تماماً أني أحب ألوانك القاتمة...