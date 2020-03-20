من هو صاحب الأجر؟

اهلا بالاخ و الاستاذ الطيب
بخصوص الاجر و الحسنات يشترط لحصولهما الايمان بالله اي التوحيد
اذا صنع الدواء انسان مسلم فسيحصل على خيري الدنيا و الاخرة
اما اذا صنعه كافر فالأجر يكون له خيرا معجلا في الدنيا
أما الصلاة في المسجد فأجمع اهل العلم من العلماء الموثوقين
ان الصلاة في البيت أولى كصلاة الخوف و منع من أخذ ثوما او بصلا
اي لسد الأذية التي قد تقع بالتجمعات
و من خرج عن هته الفتوى و حاول اقتحام المسجد و الصلاة في جماعة فقد وقع في المعصية و في حال وقوع عدوى يعتبر متعمدا لذالك
للأسف افكار من الخوارج المنتقدة دائما تريد ان تخرج عن السرب لعادتها
تدعي ان هته الفتوى غير مؤسسة و جلهم كانوا لا يصلون في المسجد إلا مرة في السنة و هذا رأيته في الواقع المحيط بي على الاقل و الله اعلم