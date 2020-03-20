من هو صاحب الأجر؟

اهلا بالاخ و الاستاذ الطيب

بخصوص الاجر و الحسنات يشترط لحصولهما الايمان بالله اي التوحيد

اذا صنع الدواء انسان مسلم فسيحصل على خيري الدنيا و الاخرة

اما اذا صنعه كافر فالأجر يكون له خيرا معجلا في الدنيا



أما الصلاة في المسجد فأجمع اهل العلم من العلماء الموثوقين

ان الصلاة في البيت أولى كصلاة الخوف و منع من أخذ ثوما او بصلا

اي لسد الأذية التي قد تقع بالتجمعات

و من خرج عن هته الفتوى و حاول اقتحام المسجد و الصلاة في جماعة فقد وقع في المعصية و في حال وقوع عدوى يعتبر متعمدا لذالك



للأسف افكار من الخوارج المنتقدة دائما تريد ان تخرج عن السرب لعادتها

تدعي ان هته الفتوى غير مؤسسة و جلهم كانوا لا يصلون في المسجد إلا مرة في السنة و هذا رأيته في الواقع المحيط بي على الاقل و الله اعلم