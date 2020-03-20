من هو صاحب الأجر؟

بقايا إنسان

بقايا إنسان

*أستاذ* عضو شرفي
إنضم
6 أوت 2010
المشاركات
1,806
النقاط
571
محل الإقامة
سطيف
بعد أن أٌغلقت كل المساجد جاء نبأ غلق الحرمين كالصاعقة للمسلمين إلى أجل غير مسمى أو إلى أن يصل الغرب للدواء وإلى ذلك الحين ( أي إكتشاف الدواء) من هو صاحب اللأجر؟ من اكتشف الدواء أو من صلى في الحرمين؟
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,788
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اهلا بالاخ و الاستاذ الطيب
بخصوص الاجر و الحسنات يشترط لحصولهما الايمان بالله اي التوحيد
اذا صنع الدواء انسان مسلم فسيحصل على خيري الدنيا و الاخرة
اما اذا صنعه كافر فالأجر يكون له خيرا معجلا في الدنيا

أما الصلاة في المسجد فأجمع اهل العلم من العلماء الموثوقين
ان الصلاة في البيت أولى كصلاة الخوف و منع من أخذ ثوما او بصلا
اي لسد الأذية التي قد تقع بالتجمعات
و من خرج عن هته الفتوى و حاول اقتحام المسجد و الصلاة في جماعة فقد وقع في المعصية و في حال وقوع عدوى يعتبر متعمدا لذالك

للأسف افكار من الخوارج المنتقدة دائما تريد ان تخرج عن السرب لعادتها
تدعي ان هته الفتوى غير مؤسسة و جلهم كانوا لا يصلون في المسجد إلا مرة في السنة و هذا رأيته في الواقع المحيط بي على الاقل و الله اعلم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top