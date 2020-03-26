بنك الفروض و الاختبارات للسنة ثانية ابتدائي 2020

I

ibrah1im

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أكتوبر 2019
المشاركات
6
النقاط
2
العمر
29
محل الإقامة
bouira
الجنس
ذكر
بنك فروض و اختبارات السنة الثانية ابتدائي الفصل الاول الفصل الثاني الفصل الثالث

اختر المادة
الرياضيات 122
اللغة العربية وآدابها 112
اللغة الفرنسية 34
التربية الإسلامية 66
التربية المدنية 65
التربية العلمية والتكنولوجية 60
التربية الفنية 30
التربية الموسيقية 9
اللغة الأمازيغية 0
 
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