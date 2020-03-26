بنك الفروض و الاختبارات للسنة ثانية ابتدائي 2020

ibrah1im
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 2
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- bouira
- الجنس
- ذكر
بنك فروض و اختبارات السنة الثانية ابتدائي الفصل الاول الفصل الثاني الفصل الثالث
اختر المادة
الرياضيات 122
اللغة العربية وآدابها 112
اللغة الفرنسية 34
التربية الإسلامية 66
التربية المدنية 65
التربية العلمية والتكنولوجية 60
التربية الفنية 30
التربية الموسيقية 9
اللغة الأمازيغية 0
اختر المادة
الرياضيات 122
اللغة العربية وآدابها 112
اللغة الفرنسية 34
التربية الإسلامية 66
التربية المدنية 65
التربية العلمية والتكنولوجية 60
التربية الفنية 30
التربية الموسيقية 9
اللغة الأمازيغية 0