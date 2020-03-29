مصائب قوم عند قوم فوائد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أتمنى الشفاء لكل المصابين ورحم الله موتانا يا رب وبإذن الله نتخطى هاته المحنة وتفتح المساجد ونسمع آذان الإفطار بحول الله



هذا الوباء لا نقول أمه مصيبة قوم ونحن إستفدنا ولا نقول هو عقاب من الله ولا نقول سببه الصينيون وخفافيشهم المهم أنه حظث أن أعمار إنتهى أجلها وأن الله كتب لكل العالم أن يصاب



لكن يا جماعة هل تراكم فكرتم مثلي



حدث هذا لسبب ما .....

الكورونا ....جعل الفقير والغني المواطن والمسؤول في خانه واحدة مع فارق المستويات في العيش ...من لديه يعيش فترات الحجر الصحي دون تعب او حاجة ومن ليس لديه دخل فلا حول ولا قوة وينتظر فقط من ينظر له بعين الرحمة



كورونا فتح عيوننا على اشياء كثيرة ..ترانا نتوب ...عن نفسييأغير الكثير والكثير في حياتي ان كان فيها بقية



كورونا صفعنا الواحد تلو الاخر تذكرت قوله تعالى ..يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ....اليس هذا هو الزمن الذي تنطبق فيه هاته الآية

الكورونا حجزنا فيبيوتنا ...قرب صلات الرحم في العائلة وفرق أخرى ..

الكورونا ...قلبت العالم في ايام مدن توقفت بها الحياة لا اقتصاد لا سياحة لا مال لا تجارة لا مطارات ...توقف العالم أمام جرثومة أمرها الله وأرسلها ...من قال زمن المعجزات قد ول ..هذا زمن المعجزات وسوف نرى مستقبلا المزيد





أخبروني أي درس علمكم الوباء ؟

بما ستفكرون في مرحلة ما بعد الكورونا إن كان في العمر بقي



اللهم اغفر لنا وتب علينا وإرحمنا برحمتك

نستغفرك ونتوب اليك





الخط لكم ​