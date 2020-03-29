مصائب قوم عند قوم فوائد

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,034
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتمنى الشفاء لكل المصابين ورحم الله موتانا يا رب وبإذن الله نتخطى هاته المحنة وتفتح المساجد ونسمع آذان الإفطار بحول الله

هذا الوباء لا نقول أمه مصيبة قوم ونحن إستفدنا ولا نقول هو عقاب من الله ولا نقول سببه الصينيون وخفافيشهم المهم أنه حظث أن أعمار إنتهى أجلها وأن الله كتب لكل العالم أن يصاب

لكن يا جماعة هل تراكم فكرتم مثلي

حدث هذا لسبب ما .....
الكورونا ....جعل الفقير والغني المواطن والمسؤول في خانه واحدة مع فارق المستويات في العيش ...من لديه يعيش فترات الحجر الصحي دون تعب او حاجة ومن ليس لديه دخل فلا حول ولا قوة وينتظر فقط من ينظر له بعين الرحمة

كورونا فتح عيوننا على اشياء كثيرة ..ترانا نتوب ...عن نفسييأغير الكثير والكثير في حياتي ان كان فيها بقية

كورونا صفعنا الواحد تلو الاخر تذكرت قوله تعالى ..يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ....اليس هذا هو الزمن الذي تنطبق فيه هاته الآية
الكورونا حجزنا فيبيوتنا ...قرب صلات الرحم في العائلة وفرق أخرى ..
الكورونا ...قلبت العالم في ايام مدن توقفت بها الحياة لا اقتصاد لا سياحة لا مال لا تجارة لا مطارات ...توقف العالم أمام جرثومة أمرها الله وأرسلها ...من قال زمن المعجزات قد ول ..هذا زمن المعجزات وسوف نرى مستقبلا المزيد


أخبروني أي درس علمكم الوباء ؟
بما ستفكرون في مرحلة ما بعد الكورونا إن كان في العمر بقي

اللهم اغفر لنا وتب علينا وإرحمنا برحمتك
نستغفرك ونتوب اليك


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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,860
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اهلا اختي التوأم الكحلوشة
سبحاان الله جعل الجميع سواسية
حتى الدول المتغطرسة مرغ انوفهم في التراب
و هاهي امريكا المتكبرة تقف عاجزة و هي من تحدت
الجميع بجبروتها و قوتها و فكرة في احتلال المريخ
هاهو فيروس لا يرى بالعين المجردة هزمهم
اذ لا غالب ألا الله

الدرس هو
قوة الله و ارادته في أصغر مخلوقاته و اضعفها و اهونها

ما بعد كورونا لا نخشى احدا مهما عظمت قوته إلا رب الارباب
 
ع

علي 111

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 أوت 2019
المشاركات
552
النقاط
541
محل الإقامة
بلادالحرمينl
الجنس
ذكر
اللهم امين
وجزاك الله الف خير
ملاحضه كورونا هو فيروس مثل الايدز الحصبه نزلات البرد وليس بكتيريا(الجراثيم) الفيروس كائن غيرحي ولا يمكن القضاء عليه بالمضادات الحيويةلانها لا تستطيع التكاثر مستقله البكتيريا كائنات حيه
 
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