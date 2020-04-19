مساعدة { { { { مساعدة بخصوص بطاقة ماستر كارد airbnb بايونير !!!!???

قادري محمد عبد

قادري محمد عبد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 مارس 2020
المشاركات
2
النقاط
3
العمر
36
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
السلام عليكم اخواني
وصلتني بطاقة ماستر كارد airbnb للبايونير
اريد معرفة كيفية شحن البطاقة مع العلم حسابي اوروبي في بايونير فيه 3 اورو و كذلك معرفة مميزات البطاقة مثلا هل اشتري بها من المواقع او احجز بها .... الخ
كما ما هي الرسوم او العيوب للبطاقة
شكرا اخواني
 
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