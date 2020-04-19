السلام عليكم اخواني

وصلتني بطاقة ماستر كارد airbnb للبايونير

اريد معرفة كيفية شحن البطاقة مع العلم حسابي اوروبي في بايونير فيه 3 اورو و كذلك معرفة مميزات البطاقة مثلا هل اشتري بها من المواقع او احجز بها .... الخ

كما ما هي الرسوم او العيوب للبطاقة

شكرا اخواني ​