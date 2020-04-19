قادري محمد عبد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 مارس 2020
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 3
- العمر
- 36
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم اخواني
وصلتني بطاقة ماستر كارد airbnb للبايونير
اريد معرفة كيفية شحن البطاقة مع العلم حسابي اوروبي في بايونير فيه 3 اورو و كذلك معرفة مميزات البطاقة مثلا هل اشتري بها من المواقع او احجز بها .... الخ
كما ما هي الرسوم او العيوب للبطاقة
شكرا اخواني
وصلتني بطاقة ماستر كارد airbnb للبايونير
اريد معرفة كيفية شحن البطاقة مع العلم حسابي اوروبي في بايونير فيه 3 اورو و كذلك معرفة مميزات البطاقة مثلا هل اشتري بها من المواقع او احجز بها .... الخ
كما ما هي الرسوم او العيوب للبطاقة
شكرا اخواني