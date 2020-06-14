نتائج مسابقة أجـمـل اواني لشهر رمضان

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,970
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله مسائكم احبتي في الله
ارجو ان يكون الجميع في تمام الصحة والعافية
بعد اعلاننا عن المسابقة الرمضانية
[مسابقة أجـمـل اواني لشهر رمضان ]
التي شهدنا من خلالها اجمل وابهى الاواني ومشاركتكم الرائعة والمميزة
نعلن اليوم عن نتائج المسابقة التي كانت كالتالي:

الفائز الاولى هي
@Yasmina zahra

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الفائزةالثانية
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

السلطانة2.gif
الفائزة الثالثة
@السلطانة

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الف مبروك للفائزات وبارك الله فيكم على مشاركتكم المميزة

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