نتائج مسابقة أجـمـل اواني لشهر رمضان

ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
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منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
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- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله مسائكم احبتي في الله
ارجو ان يكون الجميع في تمام الصحة والعافية
بعد اعلاننا عن المسابقة الرمضانية
[مسابقة أجـمـل اواني لشهر رمضان ]
التي شهدنا من خلالها اجمل وابهى الاواني ومشاركتكم الرائعة والمميزة
نعلن اليوم عن نتائج المسابقة التي كانت كالتالي:
الفائز الاولى هي
@Yasmina zahra
الفائزةالثانية
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
الفائزة الثالثة
@السلطانة
الف مبروك للفائزات وبارك الله فيكم على مشاركتكم المميزة