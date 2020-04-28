مشاركتي في مسابقة شيف اللمة طبق التحلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمشاركتي في مسابقة شيف اللمةكيكة الديسباسيتو التي نحبها في شهر رمضان لكونها خفيفة وتتكل باردةالمكونات والطريقة:5بيضات +رشة ملح+فانيلا+ربع كاس سكرنخلطهم جيدا بالخلاط ثم نضيف ملعقتان كاكاوو وكأس فرينة و1خميرة الحلوئ ونخلط بملعقة ثم نفرغها في موللما تطيب نحضركاس حليب بالسكروالكاكاوو تكون بردت نسقيها بيه ونطلع كريمة الشانتيي للطلي ونزين بخطوط شوكولاطة ونخليها تبردشهية طيبة