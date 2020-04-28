مشاركتي في مسابقة شيف اللمة طبق التحلية

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشاركتي في مسابقة شيف اللمة
كيكة الديسباسيتو التي نحبها في شهر رمضان لكونها خفيفة وتتكل باردة
المكونات والطريقة:
5بيضات +رشة ملح+فانيلا+ربع كاس سكر
نخلطهم جيدا بالخلاط ثم نضيف ملعقتان كاكاوو وكأس فرينة و1خميرة الحلوئ ونخلط بملعقة ثم نفرغها في مول
لما تطيب نحضركاس حليب بالسكروالكاكاوو تكون بردت نسقيها بيه ونطلع كريمة الشانتيي للطلي ونزين بخطوط شوكولاطة ونخليها تبرد
شهية طيبة
مشاركتي في مسابقة شيف اللمة
كيكة الديسباسيتو التي نحبها في شهر رمضان لكونها خفيفة وتتكل باردة
المكونات والطريقة:
5بيضات +رشة ملح+فانيلا+ربع كاس سكر
نخلطهم جيدا بالخلاط ثم نضيف ملعقتان كاكاوو وكأس فرينة و1خميرة الحلوئ ونخلط بملعقة ثم نفرغها في مول
لما تطيب نحضركاس حليب بالسكروالكاكاوو تكون بردت نسقيها بيه ونطلع كريمة الشانتيي للطلي ونزين بخطوط شوكولاطة ونخليها تبرد
شهية طيبة