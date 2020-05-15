الحلم الوردي
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صحا رمضانكم
ان شاء الله راكم ملاح
[مشاركتي] في مسابقة شيف اللمة طبق التحلية
المقادير
نصف لتر حليب
2 ملاعق كبيرة فرينة
2 ملاعق كبيرة كاكاو
2 ملاعق كبيرة نشاء
3 ملاعق كبيرة نواد كوكو اي جوز الهند
كريم شنتي للحشو
طريقة التحضيير
نضع كل من الحليب و الفرينة والنشاء
والكاكاو ونخلطهم كامل مع بعض
ومن بعد نحطهم على النار ونبقى نحرك
حت تعقاد معايا
ومن بعد نحط في بلا جوز الهند
تم الخليط ونضعه في الثلاجة
حتى يتامسك
ومن بعد نحط كريم شونتي الي خفقتها
مع الحليب
ومن بعد نخليها تبرد مليح
من بعد تقطعيها
مربعات صغيرة
وتروليها وتقدميها
ان شاء الله راكم ملاح
[مشاركتي] في مسابقة شيف اللمة طبق التحلية
المقادير
نصف لتر حليب
2 ملاعق كبيرة فرينة
2 ملاعق كبيرة كاكاو
2 ملاعق كبيرة نشاء
3 ملاعق كبيرة نواد كوكو اي جوز الهند
كريم شنتي للحشو
طريقة التحضيير
نضع كل من الحليب و الفرينة والنشاء
والكاكاو ونخلطهم كامل مع بعض
ومن بعد نحطهم على النار ونبقى نحرك
حت تعقاد معايا
ومن بعد نحط في بلا جوز الهند
تم الخليط ونضعه في الثلاجة
حتى يتامسك
ومن بعد نحط كريم شونتي الي خفقتها
مع الحليب
ومن بعد نخليها تبرد مليح
من بعد تقطعيها
مربعات صغيرة
وتروليها وتقدميها