[ مشاركتي] في مسابقة شيف اللمة الطبق الجانبي

نحتاجو الى

صدر دجاج مرحي

ملح فلفل ابيض

كسبر مقطع

بصلة مقطعة

صلصة بيضة

القليل من الحليب يخلط

مع فورماج طري والقليل من القشطة

جبن شيدر للتزيين



في مقلاة يوضع البصل ويضاف له الدجاج

والتوابل والكسبر



يوضع الحليب مع الجبن والقشطة

ويخلط جيدا بلافوي الى تعقد

وتوضع لتبرد قيلا



يوضع الحشو في قوالب للفرن

وتضاف الصلصة البيضاء

والجبن المبشور





وتدخل الفرن لمدة 20 الى 25 دقيقة

وتقدم



في كاسروليوضع الحليب مع الجبن والقشطةويخلط جيدا بلافوي الى تعقدوتوضع لتبرد قيلايوضع الحشو في قوالب للفرنوتضاف الصلصة البيضاءوالجبن المبشوروتدخل الفرن لمدة 20 الى 25 دقيقةوتقدم