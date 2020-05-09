الحلم الوردي
:: عضو شرفي ::
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صحا رمضانكم
ان شاء الله راكم ملاح
[ مشاركتي] في مسابقة شيف اللمة الطبق الرئيسي
المقادير
2 قطع من اللحم
خضر مشكلة من البطاطا والجزر وكوغجات
مقطعة
توابل مشكلة من فلفل اسود ملح فلفل عكري حلو
بصلة مقطعة
3 فص ثوم
2 ملاعق كبيرة من المطارد
الطريقة
يتبل القطعتين من اللحم
جيدا بالمطارد
والتوابل المشكلة
وتتبل الخضر
وتوضع في بلا نتاع الفورن
ويضاف اللحم
وتطهى لمدة 45 دقيقة
ويقدم
ان شاء الله راكم ملاح
[ مشاركتي] في مسابقة شيف اللمة الطبق الرئيسي
المقادير
2 قطع من اللحم
خضر مشكلة من البطاطا والجزر وكوغجات
مقطعة
توابل مشكلة من فلفل اسود ملح فلفل عكري حلو
بصلة مقطعة
3 فص ثوم
2 ملاعق كبيرة من المطارد
الطريقة
يتبل القطعتين من اللحم
جيدا بالمطارد
والتوابل المشكلة
وتتبل الخضر
وتوضع في بلا نتاع الفورن
ويضاف اللحم
وتطهى لمدة 45 دقيقة
ويقدم