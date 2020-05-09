[مشاركتي] في مسابقة شيف اللمة الطبق الرئيسي

الحلم الوردي

الحلم الوردي

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
44,608
النقاط
1,191
محل الإقامة
عالم النسيان
الجنس
أنثى
صحا رمضانكم
ان شاء الله راكم ملاح
[ مشاركتي] في مسابقة شيف اللمة الطبق الرئيسي
المقادير


2 قطع من اللحم
خضر مشكلة من البطاطا والجزر وكوغجات
مقطعة
توابل مشكلة من فلفل اسود ملح فلفل عكري حلو
بصلة مقطعة
3 فص ثوم
2 ملاعق كبيرة من المطارد
الطريقة
يتبل القطعتين من اللحم
جيدا بالمطارد
والتوابل المشكلة

وتتبل الخضر
وتوضع في بلا نتاع الفورن

ويضاف اللحم

وتطهى لمدة 45 دقيقة
ويقدم




 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفات
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,498
النقاط
1,171
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
ماشاء الله ..
وصفة جميلة جدا ،، وطبق شهي ..

عليكم بالعافية ،،
وبالتوفيق ..
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top