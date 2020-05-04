السجود ودوره في التخلض من الحصوات والترسبات مقالة للدكتور عثمان جيلان معجمي

هل تريد ان تتخلص من الترسبات والحصوات بسهولة , وبدون الحاجة الى الطبيب ؟ اليك هذه الوصفة



هناك امراض مزمنة تصيب الإنسان , تستمر, وتجعله يتردد على الاطباء مرات ومرات , وسنوات تلو سنوات , ومن اشهر هذه الامراض, امراض الحصوات والترسبات في المجاري البولية , والتي تكثر في فصل الصيف من كل عام



اولا, لماذا يصاب البعض بهذه الامراض ولا يصاب الاخرون ,



لماذا يشتكي هذا المريض من الترسبات والاملاح والحصوات , ولا يعاني اصدقاؤه , لماذا هو بالذات؟

السبب في ذلك , هو ان بعض الناس تكون تركيب كليته واحواضها مختلفة عن الاخرين , فعلى سبيل المثال , يختلف كل منا في ملامحه ومظهره عن الاخرين , وكذلك الاعضاء الداخلية , تختلف اختلافا بسيطا من انسان لأخر , فتكون الكلية في بعض الناس قابلة لترسيب الاملاح وتكوين الحصوات , وقد وجدنا الكثير من الاطفال والرضع لديهم حصوات وترسبات , لقد خلق الله لهم كليتان قابلتان لترسيب الاملاح وتكوين الحصوات , لحكمة منه الله سبحانه وتعالى , ويضل المريض يتردد على الاطباء , وكلما تكونت حصوة وتخلص منها بالدواء ,جاءت اخرى بعد عدة شهور , وهكذا يضل المريض بالترسبات يتردد على الاطباء طول عمره , ولا يجد علاجا ينهي الترسبات ويمنع تكوين الحصوات , لقد خلق الله له كليتين قابلتين للترسبات , فهل يستطيع طبيب ان يغير ما خلق الله ؟ كلا .



اذن , ماذا يفعل هذا المريض المسكين ؟



الوقاية تتمثل بشرب الماء الكثير, خاصة المياه العذبة قليلة الاملاح , مثل مياه التحلية و الصحة



قد يقول قائل , هذه ما نسمعه من الاطباء , دائما ينصحوننا بكثرة شرب الماء , فنشرب الكثير من الماء ولا تزال الحصوات تتكون بداخلنا



اخي المريض , لا تيأس , هناك وسيلة فعالة جدا وبسيطة ان شاء الله



قلت لكم سابقا , ان سبب تكون الاملاح في بعض الاشخاص دون غيرهم , هو ان الكلى في هؤلاء الاشخاص قابلة لتكوين الترسبات , فتقوم بإفراز كميات هائلة من الاملاح , وهذه الاملاح تترسب في قاع احواض الكلية , و مع مرور الايام تتراكم , حتى تتكون الحصوات , ووجود هذه الترسبات والحصوات في قعر احواض الكلية , يجعلها من الصعب التخلص منها , فلا يمكن سكبها وتفريغها بسهولة , ففتحة الحوض الى اعلى , وقعرها في الاسفل , وهذا البول الذي نبوله , هو الفائض , بعد امتلاء هذه الاحواض .



اذن , لا يمكن ان يتخلص الانسان من الترسبات الموجودة في الاحواض , الا بجعل قعرها الى الاعلى , وفتحتها الى الاسفل , فتخيل كأسا بيدك مملوء بالماء , وفي قعره تراب , فإنك تستطيع افراغ محتويات الكأس , بجعل فمه الى الاسفل , وقعره الى الاعلى , وكذلك احواض الكلية , فلا يمكن تفريغها الا بجعل اعلاها الى الاسفل , ولا يمكن ذللك الا في وضعية السجود , فأثناء السجود , يكون قعر حوض الكلية في الاعلى , وفتحته الى الاسفل , فتنسكب الاملاح والحصوات الصغيرة الى الحالب ثم الى المثانة , وكلما طال السجود , كان التخلص من الترسبات اكثر , وكأن الله تعالى يريد ان يجعل امراض الترسبات والحصوات طريقا الى قيام الليل , الذي يبلغ بصاحبه جنات عدن , حيث لا بول ولا غائط ولا حصوات ولا املاح