إستضافة @Golden Man ضيف لمّاوي في رمضان

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
نستقبل اليوم ثالث ضيف من ضيوفنا الأكارم
وضيفنا لهذه الليلة ولمدة ثلاثة أيام سيكون أخونا الكريم
@Golden Man
فأهلاً ومرحباً بكم أخي وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
سآئلين المولى عز وجل لك الخير والصحة
اسأل الله ان يبلغنا واياكم ليلة القد وأن يغفر لنا ويتوب علينا
أخي قولدن اتمنى لك اقامة جيدة و استضافة تليق بك
اخا طيبا و عزيزا و صديقا
هيا يا مجانين إليكم الخط
هته العرضة عليا و اللي يجي يجيب معاه حاجة
اللي يده فارغة عند الباب نطرده هههههه
إليكم البخور الطيب
كطيب ارواحكم احبتي
اعداد و تقديم
@سكون الفجر
@السلطانة
@الامين محمد