مشاركتي في مسابقة شيف اللمة ـ التحلية ـ

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,045
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
8989.gif





اهلا و سهلا بزوار و اعضاء اللمة
صح فطوركم و ان شاء الله بصحة و عافية



مكونات التحلية :

سكر
زبدة
حليب
شكولاتة الطلي بيضاء و سوداء

طريقة التحضير :
نحط السكر هنا نصف كاس سكر يتكرمل
و نضيف له ملعقة زبدة

Screenshot_2020-05-21-21-12-11.png

بعدما يدوب نضيف لتر حليب
و 6 ملاعق نشا
بعدما يتقال و يظهروا فقاعات
نقسم الخليط لقسمين

النصف الاول نضيفل شكولاته سوداء
و النصف التاني شكولاته بيضاء

Screenshot_2020-05-21-21-14-14.png


نجيب بلا و نوضع طبقة فوق طبقة و نفصل بناتهم بالبسكويت مرحي
حتى نكمل
و بصحتكم 😀

Screenshot_2020-05-21-21-15-30.png



الى الملتقى باذن الله و كل عام
و انتم بخيـــــر

 
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