مشاركتي في مسابقة شيف اللمة ـ التحلية ـ

Yasmina zahra
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طاقم المراقبين
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اهلا و سهلا بزوار و اعضاء اللمة
صح فطوركم و ان شاء الله بصحة و عافية
مكونات التحلية :
سكر
زبدة
حليب
شكولاتة الطلي بيضاء و سوداء
طريقة التحضير :
نحط السكر هنا نصف كاس سكر يتكرمل
و نضيف له ملعقة زبدة
بعدما يدوب نضيف لتر حليب
و 6 ملاعق نشا
بعدما يتقال و يظهروا فقاعات
نقسم الخليط لقسمين
النصف الاول نضيفل شكولاته سوداء
و النصف التاني شكولاته بيضاء
نجيب بلا و نوضع طبقة فوق طبقة و نفصل بناتهم بالبسكويت مرحي
حتى نكمل
و بصحتكم
الى الملتقى باذن الله و كل عام
و انتم بخيـــــر