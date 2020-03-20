دموع مصري من أجل منتخب الجزائر

مصري مواليد الجزائر
:: عضو شرفي ::
بنعيش على ذكرى جميلة: "... وأعتقد أن أهم ما اتسمت به علاقتي صغيراً بالجزائر هو حبي الشديد لها، واهتمامي البالغ بها .. و"معرفتي المحدودة للغاية بها" .. وقد كنت أسعد كثيراً باللقاءات المصرية الجزائرية في الرياضة، على عكس ما قد يتصور البعض، فكانت ولازالت تمثل لي فرصة عظيمة لمشاهدة صور حية من الجزائر الحبيبة -التى لم أكن قد رأيت لها سوي بضعة صور لمدينة وهران- وهذا أكثر ما كان يجذبني إلى تلك اللقاءات، ذلك بالإضافة إلى ما كان يكتب في الجرائد، وما يقال في البرامج الإذاعية والتليفزيونية من معلومات عن الجزائر وعن المدينة المقامة بها المباراة. كان يوم المباراة المقامة في الجزائر بمثابة عيد بالنسبة لي أنتظره بفارغ الصبر، وكنت أسعد كثيراً بمشهد الجمهور وهتافاته. كنت قد نشأت في أسرة لا تهتم بكرة القدم، ولا تجد بينها التصنيف السائد في مصر "أهلاوي أو زملكاوي" .. أسرة لا تعطي لتلك اللعبة أكثر من حجمها .. كذلك أصبحت أنا، لا تستهويني كرة القدم .. لكنني قد وجدت فيها وفي الرياضة عموماً سبيل مهم للتعرف على الجزائر. هكذا كنت أنظر إلى اللقاءات المصرية الجزائرية بنظرة مختلفة، فلي هدف واضح ومحدد ...
مصري ولدت في الجزائر، وولد حبها في قلبي. غادرتها صغيراً، ولم أزرها مرة أخرى حتى الحين. أحكي لكم عن قصة حبي للجزائر، ورحلتي في التعرف عليها. أحكي عن مشاعري خلال تلك الرحلة النفسية، وعن محطات ومواقف وذكريات خاصة بحبي الجزائر.
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مع تحياتي/
محمد كمال
مصري مواليد الجزائر