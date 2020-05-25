اللهجة الجزائرية الظالمة والمظلومة: منظور مصري

مصري مواليد الجزائر

مصري مواليد الجزائر

:: عضو شرفي ::
إنضم
8 أوت 2006
المشاركات
345
النقاط
13
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

واش راكم يالحباب،
  • الحنين إلى أصوات الجزائريين
  • هل ظلمت اللهجة الجزائرية أهلها؟!
  • الحدة الرقيقة
  • التلقائية
  • الجزائريين والصعايدة
  • جاذبية اللهجة الجزائرية


مصري ولدت في الجزائر، وولد حبها في قلبي. غادرتها صغيراً، ولم أزرها مرة أخرى حتى الحين. أحكي لكم عن قصة حبي للجزائر، ورحلتي في التعرف عليها. أحكي عن مشاعري خلال تلك الرحلة النفسية، وعن محطات ومواقف وذكريات خاصة بحبي الجزائر.

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