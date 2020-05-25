اللهجة الجزائرية الظالمة والمظلومة: منظور مصري

الحنين إلى أصوات الجزائريين

هل ظلمت اللهجة الجزائرية أهلها؟!

الحدة الرقيقة

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الجزائريين والصعايدة

جاذبية اللهجة الجزائرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،واش راكم يالحباب،مصري ولدت في الجزائر، وولد حبها في قلبي. غادرتها صغيراً، ولم أزرها مرة أخرى حتى الحين. أحكي لكم عن قصة حبي للجزائر، ورحلتي في التعرف عليها. أحكي عن مشاعري خلال تلك الرحلة النفسية، وعن محطات ومواقف وذكريات خاصة بحبي الجزائر.