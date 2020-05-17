لا_توجد_فرصة_ثانية_في_حياتي_!!بقلمي

#لا_توجد_فرصة_ثانية_في_حياتي_!!

روحي لا تتوقف عن الإنزلاق إلى الأماكن الداكنة...

لقد كُنت في وضعٍ أسوأ مراتٍ عدة ،

الآن خرج الأمر عن سيطرتي...

أراني كرجلٌ في الستين من عمره يقفُ وحيداً

ليعلن أنه رأى ما يكفي من الحياة ، متكئاً علي عصاه

‏لم أكبر أبداً منذ ربع قرن أو يزيد ، كلما أردت فعل ذلك تقلّصت،. عرفت في النهاية أن المرء حين يكبر يتقلص..

من المؤكد أني سأتذكر يوماً ما ، مثلما نتذكر نحن أشيائنا

ساعتي ، حقيبتي ، قبعتي و .....امي

البقية من السهل نسيانهم .....ثمة وجوه قد خبرتها تلاشت تماماً، وثمة أيادِ كثيرة مرّرت يدي من خلالها فاختفت..

كلهم أعدائي...!!

أنا لا كره ...فقط أعيد الشخص غريباً كما كان ، ماضٍ مبني الى المجهول..ألتفتُ لآرى كيف يبدو الوراء ،

تلمح وسط اكتئابك و فوضاك سؤال هام للغاية

كيف صار معظمهم في حياتي ؟

تتركهم و تمضي دون أن تهتم ،

لي صديقة لم تعطي حبها لأحدٍ غير قطتها

هي محور اهتمامها و كل شيء ، افتقد هذا الشعور

أن أكون خائفاً على شيء ما ..أحدٍ ما...

أتعرف أريد اجازةً طويلة ،..اجازة من كل شيء !!

من يدي التي تغطي وجهي معظم الوقت

اجازةً من الفكرة البعيدة ، .من هذا التكرار القاتل للوقت...

أريد أن اكون خارج هذا الايقاع ..أريد شيئا ...

يصفع وجهي اللعين !

.حينها سنقف و نردد .. و بصراخ طويل ..

متى تتوقف العجلة عن الدوران ....؟

#سلعقل_و_تفرا