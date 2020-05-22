خبز منفوخ بالصور







اهلا وسهلا بكن اخواتنا واخوتنا الكرام ​

كلغ فرينة



20غ سكر ( ملعقتين كبار)



20غ خميرة الخبز (ملعقتين كبار)



10غ حليب بودرة (ملعقة كبيرة)



تقريبا 740 غ ماء دافئ

ملح



نلخط الفرينة مع الخميرة والسكر واللحظة ونلم بالماء ونترك من كمية الماء قيس كاس باش نعجن بيه



كي نلم بالماء نضيف الملح ونعجن



طريقة العجن تكون بادخال الهواء للعجينة عكس الاتجاه لي موالفين ندلكو بيه المطلوع كي شغل تضربيها ومرة مرة رشي الماء وبقاي تخبطي فيها بزوج يديك هكدا دواليك حتى تنطلق تولي مطلوووقة لييينة تتلصق ضيفيلها ملعقة كبيرة زيت وخبطيها



تكوني محضرة صينيات مرشوش فيهم السميد الرقيق كمية لاباس بيها لانة رح نقرصو فوقها الخبزة والعجينة تعنا تتلصق



ديري شوي زيت فيدك ولازمك تكوني خفيف انا كلغ فرينة يخرجلي 6 خبزات



نقطع ونواسي الخبزة كرة ونرمد فالسميد الرقيق ثم نحط فالصينيات



بعد دقيقة نبدا نقرص الخبزات انا نرجعها رقيقة شوي ونغطيهم نخليهم يطلعو



نسخن الفرن



نجيب بوسيار عينو كبار نقلب فيه الخبزة ونجيب بانسو نحي كل السميد لي كان متراكم فالطعوة بلللعقل باش ما نهبطهاش ثم نعاود نقلب فالللوحة لي نرمي بيها للفرن



من الاحسن الفرن يشعل الفوق ولتحت ولفوق يكون شوي ناقص

وكاين خبزات لي نطيبهم فالطاجين ثاني يجي خفيف