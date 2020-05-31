اللّعبْ ماهوش ب : BAC 04

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
394
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
اللّعبْ ماهوش ب : BAC 04
نجاح القائد التربوي في تحقيق نتائج جيدة بمؤسسته، يبدأ من احساسه بأن هذه الأخيرة ملكه، فلا يسمح بهَدرِ مُقدراتها. ولا العبث بنظامها، وأنها شرفه، وسمعتها هي سمعته.
مخ الهدرة:المديرُ الناجح، قلبٌ حارْ، وهمة عالية، وعين يقضة من سبتمبر إلى جوان
 
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