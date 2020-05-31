اللّعبْ ماهوش ب : BAC 04

نجاح القائد التربوي في تحقيق نتائج جيدة بمؤسسته، يبدأ من احساسه بأن هذه الأخيرة ملكه، فلا يسمح بهَدرِ مُقدراتها. ولا العبث بنظامها، وأنها شرفه، وسمعتها هي سمعته .

مخ الهدرة: المديرُ الناجح، قلبٌ حارْ، وهمة عالية، وعين يقضة من سبتمبر إلى جوان