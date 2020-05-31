سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
اللّعبْ ماهوش ب : BAC 04
نجاح القائد التربوي في تحقيق نتائج جيدة بمؤسسته، يبدأ من احساسه بأن هذه الأخيرة ملكه، فلا يسمح بهَدرِ مُقدراتها. ولا العبث بنظامها، وأنها شرفه، وسمعتها هي سمعته.
مخ الهدرة:المديرُ الناجح، قلبٌ حارْ، وهمة عالية، وعين يقضة من سبتمبر إلى جوان
نجاح القائد التربوي في تحقيق نتائج جيدة بمؤسسته، يبدأ من احساسه بأن هذه الأخيرة ملكه، فلا يسمح بهَدرِ مُقدراتها. ولا العبث بنظامها، وأنها شرفه، وسمعتها هي سمعته.
مخ الهدرة:المديرُ الناجح، قلبٌ حارْ، وهمة عالية، وعين يقضة من سبتمبر إلى جوان