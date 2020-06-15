اللّعبْ ماهوش ب : BAC ) 05 )

لا يمكن ان يطمع الفلاح في خيرات الارض دون جهد حرث وزرع وسقي.ولا يطمع التاجر في ربح دون جهد في الشراء والبيع وصبر على تقلبات السوق. فكيف تتوقع الاسرة نتائج دراسية جيدة دون متابعة ومرافقة للابناء .

مخ الهدرة:القاطو نتاع النجاح يطيب في سبتمبر .