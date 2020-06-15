اللّعبْ ماهوش ب : BAC ) 05 )

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
430
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
اللّعبْ ماهوش ب : BAC ) 05 )
لا يمكن ان يطمع الفلاح في خيرات الارض دون جهد حرث وزرع وسقي.ولا يطمع التاجر في ربح دون جهد في الشراء والبيع وصبر على تقلبات السوق. فكيف تتوقع الاسرة نتائج دراسية جيدة دون متابعة ومرافقة للابناء.
مخ الهدرة:القاطو نتاع النجاح يطيب في سبتمبر.
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
430
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
سلمت يداك على الطرح الرائع
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السلام عليكم...
شكرا لك اخي الياس أسعدني مروركم وإعجابكم
بالموضوع وزادني سعادة
أشعرني بأني قدمت شيئا نال الإعجاب
 
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