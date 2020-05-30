عودة من جديد

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عيد سعيد كل عام وانتم بخير

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

بعد غياب طويل عن اللمة الجزائرية عدت من جديد بين احبابي و اصدقاء

ان هناك من لا يعرفني

هل من ترحيب بعد عودتي من جديد بينكم