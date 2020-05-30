عودة من جديد

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,315
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عيد سعيد كل عام وانتم بخير
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
بعد غياب طويل عن اللمة الجزائرية عدت من جديد بين احبابي و اصدقاء
ان هناك من لا يعرفني
هل من ترحيب بعد عودتي من جديد بينكم
 
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