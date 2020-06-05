مشكلتي سانهار ...كرهت نفسي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
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النقاط
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السلام عليكم ورحمة الله
انا فتاة في سن 17 لم يبقى كثير وادخل 18 مشكلتي اني ارى نفسي اسوء فتاة من حيث شكل ولا يعجبني اي شيىء فيا برغم من ان ملامحي جميلة و رقيقة و حنطية او بلوندة بشرة لكن ارى نفسي بشعة جدا جدا حتى صفاتي جيدة بدات اخسرها واحس نفسي دونية والكل اجمل مني صغارا او كبار نعم اعرف ستقولون الجمال جمال روح لكن جمال روحي خسرته بسبب جمال شكل لا ارى نفسي جميلة لبتة مع ان الجميع يقولون لي انتي جميييلة و صافية وجه ما عليكي فقط ان ترفعي وزنك فوزني هو 53 لكن الوزن سهل لكن لا ثقة لدي في جمالي وعندما ارى صور فتيات بالمكياج وسناب شات او سيفيليزي او حتى محجبات احس نفسي اقبح واحدة وغير راضية بجمالي

علما اني اتو لخطبتي اي تعليمي حتى نكمل دراسة ولما ادرك خطيب هذا صرخ علي وقال متزيديش تعاودي هاذي هدرة نتي شابة ومانيش نجامل فيك مكانش فتاة باخلاقك وجمالك

انا ركزت على ذي نقطة لانه سيصبح باذن الله زوجا حلالا لي

لكن بسبب عدم ثقتي بنفسي بدات اخسر كل شيىء في اي مجال

و صرت اغااااار يشدة على كل من يحيط او يريد سرقة ما احب لاني ارى نفسي قبيحة ولا اجذب في اي شيىء


انا متحجبة والحمد لله ولا اتزين ابدا بمكياج جامي درتوا لا في بيت او خارج دوما على طبيعتي بشعري طويل و بشرتي التي صفرت وعيناي اللتان كانتا كبيرتان اصبحتا مقفرتان و ذابلة حتى اني عندما ابتسم او اضحك اكره نفسي لاني ارى ابتسامتي بشعة حتى زميلاتي يالنني لما لا تضحكين مطلقا لديك ابتسامة وضحكة رائعة وغمازات

ولا استطيع ان ابين لهم ضعفي كما ان انفي كان طويل و رقيق و ( مسيب ) ليس مخنش لكن اصبحت اراه انه كان فيه عظمة في وسط كااخروف
اصبببحتتتت اكرررره نفسييييي بشدةوةةة
خاصة انه ليس لدي اخت وامي لا تفهمني فهي ذو بشرة بيضاء وعيناها خضراء حتى اخوتي ذكور اجمل مني



كرهتتت اخاف ان اخسر اشياء عدة خااصة اشخاص بسبب اني لست جميلة وسيمل مني و يبحث عن غيري خاصة انه محيط بفتيات اقل ما يقال عنهم لا ماء لوجههم وحرام عندهم عادي كاجانب اظن اجانب محترمات احسن منهن
 
إلياس

إلياس

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الجمال هو جمال الروح استهدي بالله لا يهمك اراء الناس بل يهمك انت من حولك عليك بالصبر و التحلي به عليك استثمار جمالك في طاعة الله و منه عليك بالدعاء فقط أن شاء الله خير
 
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