خائفة من مستقبلى

السلام عليكم اود ان اطرح مشكلتى واطلب من الله ثم منك المساعدة لم استطع فهم نفسي او فهم من حولى حياتى مملة لا احد يأنس بوجودى لأننى عندما اكون عند الناس ابقى صامتة وما تخطر فى بالى اية افكار لكى اتحدث فيها ولا اعرف اشرح لهم موضوع او اي شيء حديثى دوما لا يطول عن دقائق معدودة .

لااستطيع التحدث بين مجموعة من الناس .

لا احب الذهاب للمناسبات كالافراح والجنائز وماشابه.

لا استطيع الذهاب لأقربائى بل حتى اقرب الناس مثل اخواتى المتزوجات .

لم اعد اقدر على الخروج من المنزل.

لم اعد قادرا على التحدث فى الهاتف مع أحد.

حاولت أطور من نفسي لكن دون جدوى فلا شيء يساعد على أن اتغير .