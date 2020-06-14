نتائج مسابقة أحلى سفرة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,079
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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بعد اعلاننا عن مسابقة أجمل سفرة رمضانية في شهر رمضان التي شهدنا من خلالها موائدكم الطيبة ومشاركاتكم الرائعة نعلن اليوم عن نتائج المسابقة التي كانت كالتالي:




الأسبوع الأول:

مشاركة الأخت @أشــواق 19

www.4algeria.com

مشاركتي في اجمل سفرة

صحا فطوركم واش راكم ان شاء الله راكم ملآح هدي {مشــآركتي الرمزية}في مسابقة اجمل[اجمل مائدة رمضــآنية] شربة سلطة طاجين الرخام حميس بورااك خبزز دار طاجين لحلو وهذي التحلية للسهرة
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الأسبوع الثاني:
مشاركة الأخ @Chicobustan

www.4algeria.com

مشاركتى في مسابقة اجمل سفرة رمضانية

مشاركتي تكون بسيطة فانا من محبي التقاط الصور لا يهمني الفوز ما يهمني هو المشاركة في موضوع رمضاني ولو مرة واحدة لو كان لدي الوقت لساهمت في تنشيط المنتدي باختصار تقبلو مقدمتي وصح رمضانكم ربي يتقبل منا ومنكم وصح عيدكم مسبقا
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الأسبوع الثالث:
مشاركة الأخ @Skor m@k

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مسابقة اجمل مائدة Skør m@k

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هاه جينا في اخر النهارات تاع رمضان 😭 يقولك ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل أبدا 💪🤪 هذي مائدتنا في رمضان انا ويما وبابا وخويا 😊😊😊 هذي شربة بيضاء تاع الجاج والبيض 😋😋 وهذي طبقي المفظل 😋😍 عسيت النهار حتى طيباتو باش صورت 😂😂 انه طجين حلو شويا فلفل مرقد 😐...
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الأسبوع الرابع:
مشاركة الأخ @HAMZA USMA

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مشاركتي 2020 في مسابقة أجـمـل مائدة اليوم 30~ ♥HAMZA USMA♥

مشاركتي في... ♥ مسابقة أجمل مائدة رمضانية ♥ هادي أول مشاركة لي على اللإطلاق في ركن المطبخ نتمنى يعجبوكم نتمنى تعجبكم مائدتي المتواضعة صحا فطوركم ناس اللمة ♥ . . بسم الله نبداو بمائدة الإفطار أول شيء الشربة سلطانة المايدة البوراك بالداند معشوق الجماهير:D سلطة منوعة بطاطا وجلبانة ♥ وهادي...
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يتحصلون علئ وسام

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كما نشكر الاختين

@Yasmina zahra

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf@


لمشاركاتهما ونهديهما وسام

بارك الله فيكم جميعا
 

المرفقات

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,079
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
قال Skor m@k:
السلام عليكم
😂😂😂
حكمهم التفنيين هذا العام النساء هههه
يعطيك الصحة ختي السلطانة
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طيرتوهالهم كامل هههه نشفئ وحد الوقت حزب النسا في اللمة يعاير في حزب الرجال ويقولهم حنا نشاركو كثر نظن عاد العكس ههه نشوف في شباب اللمة عادوا انشط
 
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