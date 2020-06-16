om donya
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تعد فترة الحمل من أشد وأطول فترات التعب التي تمر بها المرأة الحامل، وتقسم فترة الحمل إلى ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تبدأ من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الثاني عشر،والمرحلة الثانية تبدأ من الأسبوع الثالث عشر إلى الأسبوع الرابع والعشرين، وتمتد المرحلة الثالثة من الأسبوع الخامس والعشرون إلى الأسبوع السادس والثلاثين، كما تتميز كل مرحلة بالتغيرات النفسية والهرمونية الخاصة بها، على حسب وضع الجنين في كل مرحلة، كما سنطرح لكم من خلال هذا المقال شكل الجنين في الشهر الثالث من الحمل ويمكنك مشاهدة شكل الجنين فى الشهر الرابع بالضغط هنا، فتابعوا معنا.
الأسبوع التاسع:
الأسبوع التاسع:
- يكبر الجنين في الحجم قليلا حيث يصل إلى حجم حبة فول، وكما يتطور نمو رأسه فيكبر ويتدور الرأس حتى يتشكل وجه الجنين.
- يتطور شكل الأذن من الخارج وتصبح ظاهرة بشكل واضح.
- يتطور شكل الفك وتبدأ عظامه في النمو، كما يصبح اللسان أكثر حساسية للتذوق.
- تنمو العينين ويتطور شكلهما، كما تحتويان على الصبغة، ولكنها تظل مغلقة في هذا الوقت وهكذا يكون شكل الجنين فى الشهر الثالث
- يبدأ تكون ونمو الأجزاء الطرفية ويتطور شكل اليدين والقدمين وعظام الكوع والركبة.
- تتطور وتنمو بعض الأجزاء الداخلية من جسم الجنين في هذا الأسبوع مثل الكبد والبنكرياس
- ولكن تظل معدته متصلة بالحبل السري للحصول على الغذاء من قبل الأم.
- في هذا الأسبوع يبدأ طول الجنين يزداد بشكل واضح، كما يكبر حجم رأسه حتى تبلغ نصف حجم الجنين ككل، كما تكون الجبهة بارزة للأمام.
- تظل عيون الجنين مغلقة، ولكن تبدأ أجفانه في التحرك بشكل ملحوظ.
- يتطور تكون الفك وتتكون اللثة، وتبدأ تتكون بها تجاويف الأسنان.
- تتشكل بقية عظام الأجزاء الطرفية وخاصة الركبة والكاحل، وتنمو الأصابع وتبدأ الأظافر في الظهور.
- يكتمل نمو الجهاز الهضمي ويبدأ في العمل، ويبدأ كل عضو بإفراز الأحماض والهرمونات الخاصة به، حيث تعمل معدة الجنين على إفراز أحماض لتسهيل الهضم، ويفرز الكبد العصارة الصفراوية، ويفرز البنكرياس العصارة البنكرياسية والأنسولين.
- ويعمل الجهاز البولي بشكل واضح فيبدأ بإنتاج البول من خلال الكليتين.
- وفي هذا الأسبوع يتطور الجهاز التناسلي لدى الجنين، لمعرفة نوعه إن كان ذكر أو أنثى.