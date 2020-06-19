ONjINE
:: عضو مُشارك ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاء الله تكونو كامل لباس
علابالي عندي مدة محطيتش مواضيع مالا جاتني فكرة { الصراحة خممت فيها كيف شفت الاخت اماني *amani*حطت صور لشاطئ الجن في ايسلندا ومشكورة على الموضوع والصور حبيبتي }
المهم السياحة والسفر عموما من الحاجات لي هاملينها في بلادنا
لذا قررت انو نحط سلسلة ل#أجمل الشواطئ حول العالم كيف مابينت فالعنوان
ساو رح نختار حوالي 10 من اجمل الشواطئ في العالم او اكثر ونعمل بحوث عليها مرفقة بصور وفيديوهات ونبدا نحط يوميا من غدا ان شاء الله اذا قدرت
نتمنى تعجبكم الفكرة
وياريت تعطوني اراؤكم وافكار لتحسين المحتوى او مواضيع تثير فضولكم
في امان الله
ان شاء الله تكونو كامل لباس
علابالي عندي مدة محطيتش مواضيع مالا جاتني فكرة { الصراحة خممت فيها كيف شفت الاخت اماني *amani*حطت صور لشاطئ الجن في ايسلندا ومشكورة على الموضوع والصور حبيبتي }
المهم السياحة والسفر عموما من الحاجات لي هاملينها في بلادنا
لذا قررت انو نحط سلسلة ل#أجمل الشواطئ حول العالم كيف مابينت فالعنوان
ساو رح نختار حوالي 10 من اجمل الشواطئ في العالم او اكثر ونعمل بحوث عليها مرفقة بصور وفيديوهات ونبدا نحط يوميا من غدا ان شاء الله اذا قدرت
نتمنى تعجبكم الفكرة
وياريت تعطوني اراؤكم وافكار لتحسين المحتوى او مواضيع تثير فضولكم
في امان الله