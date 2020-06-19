#أجمل الشواطئ حول العالم

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
183
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاء الله تكونو كامل لباس ❤
علابالي عندي مدة محطيتش مواضيع مالا جاتني فكرة { الصراحة خممت فيها كيف شفت الاخت اماني :love: *amani*حطت صور لشاطئ الجن في ايسلندا ومشكورة على الموضوع والصور حبيبتي }
المهم السياحة والسفر عموما من الحاجات لي هاملينها في بلادنا
لذا قررت انو نحط سلسلة ل#أجمل الشواطئ حول العالم كيف مابينت فالعنوان
ساو رح نختار حوالي 10 من اجمل الشواطئ في العالم او اكثر ونعمل بحوث عليها مرفقة بصور وفيديوهات ونبدا نحط يوميا من غدا ان شاء الله اذا قدرت
نتمنى تعجبكم الفكرة
وياريت تعطوني اراؤكم وافكار لتحسين المحتوى او مواضيع تثير فضولكم ✌
في امان الله✨
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,107
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فكرة ممتازة يعطيك الصحة
خاصة ونحن في هذه الصيف نشتاق للبحز والشاطئ
في انتظار السلسلة المشوقة
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
183
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فكرة ممتازة يعطيك الصحة
خاصة ونحن في هذه الصيف نشتاق للبحز والشاطئ
في انتظار السلسلة المشوقة
إضغط للتوسيع...
شكرا على المرور حبيبتي ❤
ان شاء الله نحيلكم وحشةالبحر شوي 😂
 
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