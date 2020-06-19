السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهان شاء الله تكونو كامل لباسعلابالي عندي مدة محطيتش مواضيع مالا جاتني فكرة { الصراحة خممت فيها كيف شفت الاخت امانيحطت صور لشاطئ الجن في ايسلندا ومشكورة على الموضوع والصور حبيبتي }المهم السياحة والسفر عموما من الحاجات لي هاملينها في بلادنالذا قررت انو نحط سلسلة ل#أجمل الشواطئ حول العالم كيف مابينت فالعنوانساو رح نختار حوالي 10 من اجمل الشواطئ في العالم او اكثر ونعمل بحوث عليها مرفقة بصور وفيديوهات ونبدا نحط يوميا من غدا ان شاء الله اذا قدرتنتمنى تعجبكم الفكرةوياريت تعطوني اراؤكم وافكار لتحسين المحتوى او مواضيع تثير فضولكمفي امان الله