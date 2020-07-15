أجمل الشواطئ حول العالم ..... شاطئ خليج كامبس Camps Bay Beach

كلمحة بسيطة :

موقع tripadvisor

أكبر منصة للسفر في العالم لإيجاد افضل الأماكن والأنشطة السياحية في اي مكان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاتماما لسلسلة #أجمل الشواطئ حول العالم اليوم ان شاء الله ساضع العدد الثاني الذي سيكون حوليقع خليج كامبس على الساحل الغربي لمدينة كيب تاون الجنوب أفريقية التي تحظى بشهرة عالمية وأعداد هائلة من المسافرين كل عام. تتميز منطقة الخليج بعدد مميز من الشواطئ في مناطق متفرقة ويُعد شاطئ خليج كامبس أكبرها مساحةً.الشاطئ ذو الرمال البيضاء المبهرة حائز على إجازة من مؤسسة Blue Beach Flag التي تطبق معايير صارمة على الشواطئ والمراسي تتعلق بالجودة والسلامة والحفاظ على البيئة.يقع شاطئ خليج كامبس مقابل المركز السياحي الرئيسي الذي يضم مجموعة متنوعة من المحلات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم حيث يمكنكم الذهاب لتناول الطعام في أحد المطاعم ثم القيام ببعض التسوق بعد قضاء فترة ما بعد الظهر على الشاطئ .مقدرتش نرفق اكثر من هكذا صور ومرفقاتساو رح نكمل البقية اسفل فالتعليقات