#أجمل الشواطئ حول العالم ..... شاطئ خليج كامبس Camps Bay Beach

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
251
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتماما لسلسلة #أجمل الشواطئ حول العالم اليوم ان شاء الله ساضع العدد الثاني الذي سيكون حول شاطئ خليج كامبس، كيب تاون، جنوب أفريقيا

لمن اراد الاطلاع على العددين ارفقت الرابط اسفله ✌
#أجمل الشواطئ حول العالم ....شاطئ الغروب sunset beach
#أجمل الشواطئ حول العالم ... شاطئ بايا دو سانشو Baia do Sancho

كلمحة بسيطة :

بحر لا ينتهي على بعد خطوات من المدينة

يقع خليج كامبس على الساحل الغربي لمدينة كيب تاون الجنوب أفريقية التي تحظى بشهرة عالمية وأعداد هائلة من المسافرين كل عام. تتميز منطقة الخليج بعدد مميز من الشواطئ في مناطق متفرقة ويُعد شاطئ خليج كامبس أكبرها مساحةً.

الشاطئ ذو الرمال البيضاء المبهرة حائز على إجازة من مؤسسة Blue Beach Flag التي تطبق معايير صارمة على الشواطئ والمراسي تتعلق بالجودة والسلامة والحفاظ على البيئة.

يقع شاطئ خليج كامبس مقابل المركز السياحي الرئيسي الذي يضم مجموعة متنوعة من المحلات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم حيث يمكنكم الذهاب لتناول الطعام في أحد المطاعم ثم القيام ببعض التسوق بعد قضاء فترة ما بعد الظهر على الشاطئ .

وكالعادة ساعتمد على موقع tripadvisor أكبر منصة للسفر في العالم لإيجاد افضل الأماكن والأنشطة السياحية في اي مكان.
لعرض صور حصرية لقيتها فتعليقات موقع tripadvisor يعني مش رح تلقاوها فغوغل { للامانة } هي للمسافرين لي زارو الشاطئ

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مقدرتش نرفق اكثر من هكذا صور ومرفقات :( ساو رح نكمل البقية اسفل فالتعليقات

👇👇
 

المرفقات

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
251
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
والان نروحوا نعملو رحلة اخرى مع عمو جوجل✨

صور من الاقمار الاصطناعية

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و لقيت فديو ... Camps Bay Beach تقدرو تشوفوه لكن مقدرتش نرفقو لهنا فقط انسخو الرابط تلقاوه

وبعدها التجول الافتراضي بزاوية 360

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زدتلكم تاني شعال وقت من المطار وحتى للشاطئ تحسبا اذا حابين تروحوا 😂

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انتهى 🦋

كالعادة اي افكار او اراء لتحسين المحتوى او ملاحظات انتظرها وانتظر ردودكم ✌
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,464
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
موضوعاتك قيمة و شيقة و ممتعة
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اختي سلمت يمناك
 
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