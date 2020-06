أجمل الشواطئ حول العالم ....شاطئ الغروب sunset beach

شاطئ الغروب، هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية



كلمحة بسيطة :

{ The original Hawaiian name for this place is Paumalū }

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكما وعدتكم سابقا ساضع بحوث حول #أجمل الشواطئ حول العالم اذ يوجد العديد من التصنيفات العالمية حسب عدة وكالات سفر ومجلات ومواقع {ساعتمد على تصنيف احد المواقع لانه الاحدث افريل 2020 وساحاول اختصار المعلومات وتبسيطها قدر مااستطعت}ثم ساضيف شواطئ جزائرية بعد ذلك استنادا لفكرة الاخ إلياس اليوم كاول عدد اخترتيقع شاطئ الغروب على الساحل الشمالي لأوهايو بولاية هاواي الأمريكية، وهي عبارة عن أرخبيل يتكون من مجموعة جزر يحيط بها المحيط الهادي.يشتهر شاطئ الغروب بأمواجه العاتية الخطيرة التي تجذب الهواة ومحترفي ممارسة رياضة الركمجة أو ركوب الأمواج في فصل الشتاء، خاصةً في شهر ديسمبر وشهر يناير. يختلف الأمر تمامًا في فصل الصيف، حيث تصبح الأمواج صغيرة أو مسطحة كما لو أنه بحيرة، كما يصبح الطقس مشمسًا وملائم للسباحة.إذا كنتم من مشجعي رياضة الركمجة فننصحكم بمشاهدة المسابقات والمنافسات التي تجري في شهر يناير. تحظى هذه المسابقات بعدد كبير من الجمهور الذي يزور الشاطئ فقط ليشاهد المتبارين وهم يتسابقون على سطح الأمواج المرتفعة في فصل الشتاء.اترككم مع الصوربالاضافة للصور ارفقت موقع الشاطئ من خرائط غوغل { بالقمر الاصطناعي وخريطة عاديةومكان لاه تضحكو على الكتيبة حسيت روحي نتعوق مش نكتبزدتلكم صورة حصرية من الشاطئ { جماعة هذوك لي فالبحر منعرفوش قتلو بعد حابة نصور مي ماحبش خلاص متشوفوش فيه سامط }خلاص منطولش عليكم هايليك اخر صورة شفتو شحال شباب البحر هذا ههه ايا انا نروح نكمل القعدة فالبحر منقعدش غي نصوروانتوما اتفرجو غير من هنا معليش المرة الجاية نديكم معاياواخر شي فديو { اكثر شي عجبني فهذا الشاطئ لونو .... البحر مرات بلون فيروزي او ازرق ومرات يتلون بلون الشفق تحس الشمس بكلها انطبعت على صفحتهصفاء اللون وتلاطم الامواج يمنح راحة نفسية رهيبة وزيد كيف الجبال المكسوة بالاخضر معطياته رونق خاص فعلامشاهدة ممتعة للفديو }فالاخير نتمنى تعجبكم الفكرة والمحتوى بانتظار اقتراحاتكم وارائكمفي امان الله