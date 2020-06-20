#أجمل الشواطئ حول العالم ....شاطئ الغروب sunset beach

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
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المشاركات
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ويكفيني فخرا اني جزائرية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما وعدتكم سابقا ساضع بحوث حول #أجمل الشواطئ حول العالم اذ يوجد العديد من التصنيفات العالمية حسب عدة وكالات سفر ومجلات ومواقع {ساعتمد على تصنيف احد المواقع لانه الاحدث افريل 2020 وساحاول اختصار المعلومات وتبسيطها قدر مااستطعت}
ثم ساضيف شواطئ جزائرية بعد ذلك استنادا لفكرة الاخ إلياس
اليوم كاول عدد اخترت شاطئ الغروب، هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية

كلمحة بسيطة :

لمحبي الرياضات المائية والتشويق

يقع شاطئ الغروب على الساحل الشمالي لأوهايو بولاية هاواي الأمريكية، وهي عبارة عن أرخبيل يتكون من مجموعة جزر يحيط بها المحيط الهادي.

يشتهر شاطئ الغروب بأمواجه العاتية الخطيرة التي تجذب الهواة ومحترفي ممارسة رياضة الركمجة أو ركوب الأمواج في فصل الشتاء، خاصةً في شهر ديسمبر وشهر يناير. يختلف الأمر تمامًا في فصل الصيف، حيث تصبح الأمواج صغيرة أو مسطحة كما لو أنه بحيرة، كما يصبح الطقس مشمسًا وملائم للسباحة.
إذا كنتم من مشجعي رياضة الركمجة فننصحكم بمشاهدة المسابقات والمنافسات التي تجري في شهر يناير. تحظى هذه المسابقات بعدد كبير من الجمهور الذي يزور الشاطئ فقط ليشاهد المتبارين وهم يتسابقون على سطح الأمواج المرتفعة في فصل الشتاء.

{ The original Hawaiian name for this place is Paumalū }


اترككم مع الصور

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بالاضافة للصور ارفقت موقع الشاطئ من خرائط غوغل { بالقمر الاصطناعي وخريطة عادية 😂 😂 ومكان لاه تضحكو على الكتيبة حسيت روحي نتعوق مش نكتب :rolleyes: }

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زدتلكم صورة حصرية من الشاطئ { جماعة هذوك لي فالبحر منعرفوش قتلو بعد حابة نصور مي ماحبش خلاص متشوفوش فيه سامط }

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خلاص منطولش عليكم هايليك اخر صورة شفتو شحال شباب البحر هذا ههه ايا انا نروح نكمل القعدة فالبحر منقعدش غي نصور :rolleyes:وانتوما اتفرجو غير من هنا معليش المرة الجاية نديكم معايا😂😂

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واخر شي فديو { اكثر شي عجبني فهذا الشاطئ لونو .... البحر مرات بلون فيروزي او ازرق ومرات يتلون بلون الشفق تحس الشمس بكلها انطبعت على صفحته :love: صفاء اللون وتلاطم الامواج يمنح راحة نفسية رهيبة وزيد كيف الجبال المكسوة بالاخضر معطياته رونق خاص فعلا ✨ مشاهدة ممتعة للفديو }



فالاخير نتمنى تعجبكم الفكرة والمحتوى بانتظار اقتراحاتكم وارائكم ✨
في امان الله ✌
 

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إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
شكرا لانك اخذتي بعين الاعتبار بملاحظتي لانك1592670742803.jpg
 
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